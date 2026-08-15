El Diario de la Princesa 3 sí está en camino: Anne Hathaway volverá como Mia

La tercera película fue confirmada en octubre de 2024, cuando Hathaway celebró públicamente su regreso a la franquicia. La cinta estará dirigida por Adele Lim, cineasta detrás de Joy Ride y guionista de Crazy Rich Asians, quien tendrá la responsabilidad de continuar la historia iniciada por el fallecido director Garry Marshall.

¿Cuándo se estrena El Diario de la Princesa 3?

Por ahora no existe una fecha de estreno confirmada. Anne Hathaway reveló recientemente que el proyecto sigue adelante, aunque el equipo creativo tuvo que replantear el guion y comenzar a trabajar bajo una nueva dirección narrativa.

La actriz explicó en julio de 2026 que tuvieron un importante avance para encontrar la historia que quieren contar, pero reconoció que todavía no existe un calendario definitivo para comenzar a filmar. Además, Hathaway actualmente espera a su tercer hijo, circunstancia que también influye en la programación de la producción.

Por ello, cualquier fecha de estreno que circule actualmente en redes sociales debe tomarse con cautela hasta que Disney realice un anuncio oficial.

Anne Hathaway volverá a ser Mia Thermopolis

Lo que sí está confirmado es el regreso de Anne Hathaway como Mia Thermopolis, la joven que conocimos en 2001 cuando descubrió inesperadamente que era heredera al trono del ficticio reino europeo de Genovia.

La primera película, estrenada el 3 de agosto de 2001, se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de Disney de principios de los años 2000 y ayudó a impulsar la carrera internacional de Hathaway.

Tres años después llegó The Princess Diaries 2: Royal Engagement, en la que Mia se enfrentó a la obligación de encontrar esposo antes de asumir el trono. Finalmente logró cambiar las reglas de Genovia y terminó convirtiéndose en reina sin necesidad de casarse.

La tercera película continuará esta historia y mostrará una nueva etapa de Mia, aunque los detalles oficiales de la trama todavía se mantienen en secreto. La escritora Meg Cabot, autora de los libros que inspiraron la franquicia, reveló que ha leído distintas versiones del guion y aseguró que la más reciente es su favorita.

Julie Andrews no regresará como la reina Clarisse

Una de las noticias que más ha sorprendido a los seguidores es que Julie Andrews no participará en El Diario de la Princesa 3.

La legendaria actriz, quien interpretó a la reina Clarisse Renaldi y fue una pieza fundamental de las primeras dos películas, confirmó que no volverá para esta entrega. Andrews considera que, después de tantos años, la historia debe continuar alrededor de Mia y de una nueva generación.

Su ausencia marcará una diferencia importante respecto a las dos películas anteriores, donde la relación entre Mia y su abuela fue uno de los principales ejes emocionales.

¿Chris Pine regresará como Nicholas?

Otra de las grandes incógnitas es Chris Pine, quien interpretó a Nicholas Devereaux en la segunda película y se convirtió en el interés amoroso de Mia.

Hasta el momento, su regreso no ha sido confirmado oficialmente, aunque el actor ha manifestado anteriormente disposición para participar nuevamente. Anne Hathaway continúa siendo, hasta ahora, el integrante del reparto original cuyo regreso está confirmado.

Tampoco se ha anunciado oficialmente si otros personajes queridos de la saga, como Lilly Moscovitz, interpretada por Heather Matarazzo, formarán parte de la nueva aventura.