Paris Jackson revela cómo fue conocer a su madre Debbie Rowe a los 15 años: “Somos muy parecidas”

Cuando Michael Jackson se se divorció de Lisa Marie Presley, decidió contraer matrimonio con Debbie Rose, una asistente de dermatología que conoció en 1986, y producto de esa relación, nació su hija Paris Jackson en 1998.

La pareja se divorció en el 2000 y Debbie le entregó la custodia total de Paris a Michael, y se estableció en Palmdale, California, donde se dedicó a criar caballos y mantenía una vida privada, lejos del ojo público.

Sin embargo, ahora Paris cuenta cuenta cómo recuperó el contacto con su madre y cómo es que su relación se ha ido fortaleciendo con los años.

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Paris Jackson cuenta cómo fue conocer a su madre Debbie Rowe a los 15 años

Durante una entrevista para el podcast Call Her Daddy, que se estrenó el 12 de agosto, la hija de Michael Jackson explicó cómo fue conocer a su madre Debbie a los 15 años.

“Sabes, al final recuerdo que pregunté sobre eso cuando tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que recibí fueron suficientes para mí. Simplemente como, ‘Oh, ¿cómo se llama?’ Y me dijeron su nombre, y yo pensé: ‘Vale, genial’”, dijo Paris. “Seguí adelante, conectamos cuando tenía unos 15 años, y luego empezamos a acercarnos mucho hacia el final de mi adolescencia”.

Cuando le preguntaron si había sentido nervios al conocer a su madre por primera vez, Paris recordó que el encuentro fue mucho más sencillo y discreto de lo que podría imaginarse.

“Recuerdo que bajé y ella estaba en el salón con mi abuela. He entrado. Yo solo dije: ‘Hola, mamá’, y ella dijo: ‘Hola.’ Me senté. Hablamos un momento. Luego salimos por el día y simplemente pasamos el rato”, dijo Paris.

Paris Jackson revela cómo fue conocer a su madre Debbie Rowe a los 15 años Instagram/@parisjackson

¿Cómo es la relación de Paris Jackson con su madre biológica Debbie Rowe?

Tras ese primer encuentro, Paris asegura que ha logrado reconstruir la relación con su madre, e incluso ha notado lo mucho que comparten y se parecen.

“Es una Sagitario, así que tiene el fuego. Soy Aries, tengo el fuego... Somos muy parecidas”, dijo Paris. “Creo que lo realmente genial de mi proceso, en general, en todo, es aprender cómo las expectativas nos joden, y si entro en una relación con expectativas, probablemente acabaré decepcionada, frustrada, irritada o que nacerá resentimiento o algo así, ¿sabes? Cuando me topo con algo y no tengo expectativas, se crea un espacio realmente chulo para que algo orgánico simplemente florezca”, añadió.