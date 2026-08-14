¿Quién es Summer Di Laurentis? La hermana de Dean que será clave en Off Campus

La familia Di Laurentis crece en Off Campus. Shay Rudolph interpretará a Summer Di Laurentis, la carismática hermana menor de Dean, interpretado por Stephen Kalyn, en la segunda temporada de la serie. Su incorporación llega justo cuando la historia adapta The Score, la novela de Elle Kennedy centrada en el romance entre Dean y Allie.

¿Qué importancia tendrá Summer en la temporada 2 de Off Campus?

En The Score, Summer aparece como un personaje secundario dentro de la historia de su hermano. Es extrovertida, impredecible y tiene una personalidad capaz de alterar la dinámica del grupo. Entertainment Weekly adelanta que tendrá una participación como invitada importante en la nueva temporada.

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Sin embargo, su llegada tiene una importancia mucho mayor para el futuro de la franquicia. Summer termina convirtiéndose en protagonista de The Chase, primera novela de Briar U, el spin-off literario de Off Campus. Allí, su historia romántica se desarrolla junto a Colin “Fitzy” Fitzgerald, uno de los jugadores vinculados al equipo de hockey de Briar.

Por ahora, no se ha confirmado que Prime Video vaya a adaptar Briar U, por lo que la aparición de Summer no garantiza que veremos The Chase en pantalla. Sin embargo, introducirla desde la temporada de Dean permite comenzar a construir su historia dentro de este universo.

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¿Dónde hemos visto antes a Shay Rudolph?

Shay Rudolph es especialmente conocida por interpretar a Stacey McGill en The Baby-Sitters Club de Netflix, una de las protagonistas de las dos temporadas de la serie. Stacey era la sofisticada integrante neoyorquina del grupo, apasionada por la moda y encargada de las finanzas del club.

Ahora, la actriz entra al universo de Off Campus con un personaje que los lectores conocen muy bien. Summer comenzará como la hermana menor de Dean, pero su historia en los libros demuestra que tiene potencial para convertirse en mucho más que un personaje secundario.