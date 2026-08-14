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Matthew McConaughey revela por qué rechazó el papel de Pedro Pascal en ‘The Last of Us’

El ganador del Oscar reveló que consideró seriamente protagonizar la exitosa serie antes de que Pedro Pascal se quedara con el personaje de Joel Miller. Ahora explicó qué lo llevó a decir que no.

Agosto 14, 2026 • 
Tania Franco
Matthew McConaughey revela por qué rechazó el papel de Pedro Pascal en 'The Last of Us'

Getty Images

The Last of Us pudo haber tenido un protagonista muy diferente. Antes de que Pedro Pascal se convirtiera en Joel Miller, Matthew McConaughey fue considerado para encabezar la adaptación del popular videojuego, algo que el propio actor acaba de confirmar.

Matthew McConaughey rechazó interpretar a Joel Miller

Durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, McConaughey reveló que consideró seriamente aceptar el papel, pero la propuesta llegó en un momento en el que prácticamente se había alejado de la actuación para concentrarse en la escritura y explorar otros proyectos personales y profesionales.

Pedro Pascal

Amy Sussman/Getty Images

El actor reconoció que el proyecto le parecía muy bueno y que inicialmente le entusiasmó la posibilidad. Sin embargo, finalmente decidió rechazarlo porque, según explicó, “no era para mí en ese momento”. En 2023, Craig Mazin, cocreador de The Last of Us, confirmó que había mantenido conversaciones con él, aunque aclaró que estas no avanzaron demasiado.

Su decisión también estuvo relacionada con el compromiso que representa protagonizar una serie con potencial para extenderse durante varios años. McConaughey ya había vivido el éxito televisivo con True Detective, pero en aquella etapa de su vida sus prioridades eran diferentes.

Finalmente, el papel quedó en manos de Pedro Pascal, quien se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la adaptación de HBO. Su interpretación de Joel le ha valido dos nominaciones al Emmy como mejor actor protagonista en una serie dramática.

Pedro Pascal The Last of Us
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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