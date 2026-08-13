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¿Por qué Jared Padalecki se disculpó por apoyar a Perez Hilton? Esto dijo el actor de ‘Gilmore Girls’

El actor que interpretó al inolvidable Dean en la serie de los 2000, envió un mensaje de apoyo a Perez Hilton tras conocerse su hospitalización; sin embargo, las críticas de sus seguidores hicieron que eliminara la publicación y explicara por qué había decidido mostrarle compasión.

Agosto 13, 2026 • 
Tania Franco
¿Por qué Jared Padalecki se disculpó por apoyar a Perez Hilton? Esto dijo el actor de 'Gilmore Girls'

Getty Images

Jared Padalecki, recordado por interpretar a Dean Forester en Gilmore Girls y posteriormente protagonizar Supernatural, generó conversación en redes sociales después de enviar un mensaje público de apoyo a Perez Hilton, quien fue hospitalizado tras atravesar una grave crisis de salud mental a principios de agosto, donde se auto lesionó en medio de un Live en sus redes sociales.

Aunque la intención del actor era mostrar empatía ante la delicada situación, algunos de sus seguidores cuestionaron sus palabras debido al polémico historial de Hilton como blogger de celebridades. Ante las reacciones, Padalecki eliminó su mensaje y posteriormente ofreció una explicación.

El gesto del actor generó críticas debido al controvertido pasado de Hilton, una de las figuras más polémicas de la prensa de celebridades. Durante años ha sido cuestionado por el trato que dio a distintas estrellas desde su blog, incluyendo publicaciones consideradas ofensivas, señalamientos sobre la sexualidad de celebridades y otras prácticas que le ganaron numerosos detractores.

¿Por qué Jared Padalecki se disculpó por apoyar a Perez Hilton? Esto dijo el actor de 'Gilmore Girls'

IG: @jaredpadalecki

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¿Qué le dijo Jared Padalecki a Perez Hilton?

En su publicación original, Jared aseguró que Perez estaba en sus pensamientos y reflexionó sobre las dificultades que pueden acompañar a la experiencia humana. También lo invitó a rodearse del cariño y apoyo necesarios para atravesar ese momento.

Espero que estés intentando ser amable contigo mismo en este momento. Rodéate del amor y el apoyo que todos los seres humanos merecen. Esto también pasará.
Jared Padalecki

El mensaje estaba relacionado con un tema especialmente cercano para Padalecki, quien anteriormente ha hablado públicamente sobre sus propias dificultades de salud mental y en 2015 lanzó la campaña Always Keep Fighting para generar conciencia sobre depresión, adicciones y autolesiones.

¿Por qué Jared Padalecki se disculpó por apoyar a Perez Hilton? Esto fue lo que dijo el actor de Gilmore Girls

IG: @jaredpadalecki

Jared Padalecki se disculpa tras las críticas

Después de que varios usuarios le señalaran episodios del pasado de Perez Hilton, Padalecki eliminó su publicación y escribió: “No lo sabía. Me lo hicieron saber. Lo siento”. Más tarde explicó que conocía a Hilton y sabía que en el pasado no había sido precisamente amable con él, pero desconocía el alcance de las controversias que habían rodeado su carrera.

El actor señaló que su primera reacción había nacido de una filosofía personal: prefiere ofrecer gracia y perdón a quienes pudieron haberle hecho daño antes que guardar resentimiento o desearles un castigo.

Realmente no sabía nada sobre el alcance de lo que ha hecho. Ese fue mi error.
Jared Padalecki

Explicó antes de dejar claro que no apoyaba las conductas sobre las que acababa de enterarse. También se disculpó con quienes pudieron sentirse afectados por sus palabras.

Gilmore Girls
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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