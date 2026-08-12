Kaia Gerber habla de la presión de ser comparada toda la vida con Cindy Crawford: “Estoy celosa del cuerpo de mi madre”
Ser hija de Cindy Crawford puede parecer un privilegio, pero para Kaia Gerber también ha significado crecer bajo una comparación constante y una presión por ser perfecta.
Kaia Gerber es una de las nepo babies que ha logrado conquistar Hollywood, como hija de de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, la modelo y actriz de 24 años ha crecido bajo la constante comparación con su madre.
Con un parecido casi idéntico y sus inicios en las pasarelas, para Gaia ha sido difícil construir una identidad propia dentro de la industria, que inevitablemente la relaciona siempre con su madre, y que incluso la llevaron a tener trastornos alimenticios y a sentir envidia del cuerpo de su madre.
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La lucha de Kaia Gerber contra los trastornos alimenticios
Kaia Gerber está a punto de dar el salto a la actuación con The Shards, serie que protagoniza junto a Homer Gere, hijo de Richard Gere, y como parte de la promoción, ambos protagonizan la portada de septiembre de Vogue.
Durante la entrevista, Kaia se sincera sobre uno de los temas más comentados: la extrema delgadez, y cómo se ha visto afectada ella misma, padeciendo incluso de trastornos alimenticios.
“Siempre han opinado sobre mi cuerpo, y es duro, porque no siempre estoy preparada para opinar yo misma sobre él”, ha explicado. “He convivido con trastornos alimenticios a lo largo de mi vida. Hay gente que te dice ‘tienes muy mal aspecto’, y eso no es precisamente lo que te hace pensar ‘qué bien, así se me quita esta enfermedad mental’. La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie”.
La modelo y actriz confiesa que parte de su problema han sido las constantes comparaciones con su madre, Cindy Crawford: “Como alguien que ha sido delgada casi toda su vida, siempre me han comparado con mi madre. Es como un '¿qué le pasa a Kaia?’. Le tengo muchísima envidia al cuerpo de mi madre, me habría encantado nacer con pecho y trasero”.
La vida amorosa de Kaia Gerber
En la misma entrevista, Kaia asegura que no sólo las comparaciones con su madre le han afectado, también los constantes comentarios y etiquetas que se hacen sobre su vida sentimental.
“Hay muy pocas cosas que puedas proteger cuando eres famosa, y que te definan por con quién sales a los 18 años es algo que me cuesta aceptar”, ha explicado. “Creo que me han etiquetado de maneras bastante misóginas: ligona en serie, promiscua, avariciosa. Mi madre siempre me dice: ‘Simplemente no cometas el mismo error dos veces’. Y la verdad es que se me da bastante bien evitarlo”.