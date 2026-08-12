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Kaia Gerber habla de la presión de ser comparada toda la vida con Cindy Crawford: “Estoy celosa del cuerpo de mi madre”

Ser hija de Cindy Crawford puede parecer un privilegio, pero para Kaia Gerber también ha significado crecer bajo una comparación constante y una presión por ser perfecta.

Agosto 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kaia Gerber habla de la presión de ser comparada toda la vida con Cindy Crawford

Kaia Gerber habla de la presión de ser comparada toda la vida con Cindy Crawford

Getty Images

Kaia Gerber es una de las nepo babies que ha logrado conquistar Hollywood, como hija de de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, la modelo y actriz de 24 años ha crecido bajo la constante comparación con su madre.

Con un parecido casi idéntico y sus inicios en las pasarelas, para Gaia ha sido difícil construir una identidad propia dentro de la industria, que inevitablemente la relaciona siempre con su madre, y que incluso la llevaron a tener trastornos alimenticios y a sentir envidia del cuerpo de su madre.

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La lucha de Kaia Gerber contra los trastornos alimenticios

Kaia Gerber está a punto de dar el salto a la actuación con The Shards, serie que protagoniza junto a Homer Gere, hijo de Richard Gere, y como parte de la promoción, ambos protagonizan la portada de septiembre de Vogue.

Durante la entrevista, Kaia se sincera sobre uno de los temas más comentados: la extrema delgadez, y cómo se ha visto afectada ella misma, padeciendo incluso de trastornos alimenticios.

Siempre han opinado sobre mi cuerpo, y es duro, porque no siempre estoy preparada para opinar yo misma sobre él”, ha explicado. “He convivido con trastornos alimenticios a lo largo de mi vida. Hay gente que te dice ‘tienes muy mal aspecto’, y eso no es precisamente lo que te hace pensar ‘qué bien, así se me quita esta enfermedad mental’. La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie”.

La modelo y actriz confiesa que parte de su problema han sido las constantes comparaciones con su madre, Cindy Crawford: “Como alguien que ha sido delgada casi toda su vida, siempre me han comparado con mi madre. Es como un '¿qué le pasa a Kaia?’. Le tengo muchísima envidia al cuerpo de mi madre, me habría encantado nacer con pecho y trasero”.

La vida amorosa de Kaia Gerber

En la misma entrevista, Kaia asegura que no sólo las comparaciones con su madre le han afectado, también los constantes comentarios y etiquetas que se hacen sobre su vida sentimental.

Hay muy pocas cosas que puedas proteger cuando eres famosa, y que te definan por con quién sales a los 18 años es algo que me cuesta aceptar”, ha explicado. “Creo que me han etiquetado de maneras bastante misóginas: ligona en serie, promiscua, avariciosa. Mi madre siempre me dice: ‘Simplemente no cometas el mismo error dos veces’. Y la verdad es que se me da bastante bien evitarlo”.

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