Tania Ruiz revela por qué terminó su relación con Enrique Peña Nieto

¡Se acabó! La modelo Tania Ruiz confirmó que su romance con el ex mandatario mexicano Enrique Peña Nieto terminó.

Desde Madrid, Tania Ruiz confirmó que terminó su relación amorosa con Enrique Peña Nieto, que inició en 2019. Tania reveló cuáles fueron los motivos por los que decidieron ponerle fin a su romance. “Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”, confesó Tania asegurando que terminaron con el mismo amor y respeto que compartieron a lo largo de su camino juntos. Además, dejó claro que, “no ha habido una razón negativa ni mucho menos”. A pesar de que el vínculo romántico llegó a su fin, el cariño que Tania le tiene a Peña Nieto y a los hijos del ex presidente sigue intacto. De esta manera, su ruptura de ha dado en los mejores términos.

Foto IG Tania Ruiz

“Siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos... siempre me sentí bienvenida. Los adoro a todos”, comentó. Aunque ambos estaban disfrutando juntos de España, ahora, la modelo continuará viviendo con su hija Carlotta, con quien se estableció en Madrid, cuando la pequeña comenzó a ir a clases. Mientras Tania se mantiene concentrada en sus estudios de diseño de interiores. “Yo me quedo a vivir acá en España. Tengo mi maestría y Carlotta su colegio”. La ex pareja decidió vivir su relación alejada del ojo público, aunque en escasas ocasiones, la guapa modelo compartió vistazos de su romance. Te puede interesar: ASÍ LUCÍA SHAKIRA A LOS 15 AÑOS, CUANDO DECÍA QUE QUERÍA SER UNA GRAN ARTISTA

