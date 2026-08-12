Lionel Messi rompe el silencio y despide a su padre Jorge con un emotivo mensaje

En su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la selección argentina expresó el profundo dolor que atraviesa tras perder a quien describió como su “papá, amigo y representante”, en una publicación que rápidamente dio la vuelta al mundo.

En una extensa carta, el futbolista recordó la estrecha relación que mantuvo con su padre desde la infancia y reveló que el Mundial de 2026 con la esperanza de que Jorge pudiera recuperarse para verlo jugar una vez más.

“No sé que voy a hacer sin vos. No sé cómo seguir”, escribió Messi, quien también confesó que después de cada encuentro, esperaba el mensaje de su padre para comentar el partido, y que fue precisamente la ausencia de esas conversaciones la que le hizo comprender la gravedad de su estado de salud. Además agradeció el apoyo incondicional que recibió durante toda su carrera, desde sus primeros pasos en el futbol hasta convertirse en campeón del mundo.

En su despedida, Messi aseguró que intentará honrar el legado de su padre transmitiendo a sus hijos los valores que él le enseñó y agradeció cada sacrificio que hizo por su familia.