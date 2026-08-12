Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM

Cristian Castro compartió con entusiasmo que recibirá oficialmente su certificado de bachillerato, una meta personal que decidió retomar después de haber abandonado sus estudios durante su juventud para dedicarse por completo a la música. El cantante cursó la preparatoria durante más de dos años en una institución incorporada a la UNAM, lo que, según explicó, le permitirá ingresar a la universidad mediante el mecanismo de pase reglamentado.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, Cristian Castro expresó su emoción por comenzar una nueva etapa académica y aseguró que su intención es estudiar una licenciatura.

“Ahí nos vemos en la UNAM”, comentó el cantante al presumir que podrá continuar con sus estudios universitarios, una declaración que rápidamente llamó la atención debido al contexto que atraviesa la institución educativa.

Las declaraciones del artista ocurrieron en medio de las protestas de miles de aspirantes que deberán presentar un examen de control, luego de que la UNAM detectara presuntas anomalías y posibles fraudes en el proceso de admisión realizado en línea.

La universidad convocó a 58 mil aspirantes a repetir la evaluación de forma presencial para validar sus resultados, una decisión inédita que generó inconformidad entre estudiantes y familias.

Cristian Castro ha reconocido en distintas entrevistas que terminar la preparatoria era una deuda pendiente consigo mismo. Tras concluir las 27 materias del plan de estudios, aseguró sentirse orgulloso de demostrar que nunca es tarde para regresar a las aulas y seguir preparándose.

Ahora, además de continuar con su carrera artística, el cantante espera convertirse en estudiante universitario y cumplir otro de sus objetivos personales, demostrando que la educación puede retomarse en cualquier etapa de la vida.