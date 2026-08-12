Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM

Mientras la máxima casa de estudios enfrenta una fuerte polémica por la aplicación del examen de control a miles de aspirantes tras detectarse presuntas irregularidades en el proceso de admisión 2026, Cristian Castro sorprendió al revelar que ya tiene asegurado su ingreso gracias al pase reglamentado, luego de concluir la preparatoria a los 51 años.

Agosto 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-unam

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 12: Cristian Castro attends a press conference on the ‘Unidos En El Escenario’ tour at Lunario of the Auditorio Nacional on February 12, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images)

Getty Images

Cristian Castro compartió con entusiasmo que recibirá oficialmente su certificado de bachillerato, una meta personal que decidió retomar después de haber abandonado sus estudios durante su juventud para dedicarse por completo a la música. El cantante cursó la preparatoria durante más de dos años en una institución incorporada a la UNAM, lo que, según explicó, le permitirá ingresar a la universidad mediante el mecanismo de pase reglamentado.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, Cristian Castro expresó su emoción por comenzar una nueva etapa académica y aseguró que su intención es estudiar una licenciatura.

“Ahí nos vemos en la UNAM”, comentó el cantante al presumir que podrá continuar con sus estudios universitarios, una declaración que rápidamente llamó la atención debido al contexto que atraviesa la institución educativa.

Las declaraciones del artista ocurrieron en medio de las protestas de miles de aspirantes que deberán presentar un examen de control, luego de que la UNAM detectara presuntas anomalías y posibles fraudes en el proceso de admisión realizado en línea.

La universidad convocó a 58 mil aspirantes a repetir la evaluación de forma presencial para validar sus resultados, una decisión inédita que generó inconformidad entre estudiantes y familias.

Cristian Castro ha reconocido en distintas entrevistas que terminar la preparatoria era una deuda pendiente consigo mismo. Tras concluir las 27 materias del plan de estudios, aseguró sentirse orgulloso de demostrar que nunca es tarde para regresar a las aulas y seguir preparándose.

Ahora, además de continuar con su carrera artística, el cantante espera convertirse en estudiante universitario y cumplir otro de sus objetivos personales, demostrando que la educación puede retomarse en cualquier etapa de la vida.

Cristian Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Entretenimiento
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul
Agosto 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
loreto-peralta-1200x675.jpg
Entretenimiento
Loreto Peralta y Paco Amoroso son captados juntos en un restaurante de la CDMX y avivan rumores de romance
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La hija de Camila Sodi y Diego Luna sorprende por como luce ahora
Entretenimiento
Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo; ¿cuántos hijos tiene con Diego Luna y a qué se dedican?
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jenna Ortega no habla muy bien español
Entretenimiento
¿Quién es Jenna Ortega? La actriz que conquistó Hollywood con Merlina y estos exitosos proyectos
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven unas vacaciones de ensueño en Mallorca con los hijos del cantante
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de unos días de descanso en Mallorca, donde han compartido momentos familiares junto a los hijos del cantante.
Agosto 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
marichelo-puente-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Marichelo Puente rompe el silencio como nunca antes sobre su divorcio de Jorge D´Alessio
Tras 15 años de matrimonio, la actriz tomó una decisión que cambió su vida. Una elección a la que llegó tras una serie de traiciones dolorosas que, por respeto a sí misma, no pudo tolerar.
Agosto 05, 2026
 · 
Caleb Torres
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez