Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven unas vacaciones de ensueño en Mallorca con los hijos del cantante

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo atraviesan una etapa especial en su relación y, tras compartir conciertos y momentos públicos, aprovecharon una pausa en la agenda del cantante para disfrutar de unas vacaciones de verano juntos en uno de los destinos más populares de España.

El viaje ha dejado ver una faceta más íntima de la relación entre el intérprete español y la actriz peruana, quienes han encontrado en este destino mediterráneo el escenario perfecto para pasar tiempo de calidad, junto a los cuatro hijos del cantante.

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Las vacaciones familiares de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Mallorca

Además de descansar y disfrutar de hermosos paisajes, estas vacaciones han sido muy especiales porque han sido la oportunidad perfecta para que Stephanie conozca y convida más de cerca con los hijos de Alejandro: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

Durante sus vacaciones en Mallorca, Alejandro Sanz, Stephanie Cayo y su familia disfrutaron de un día a bordo de El Macann, recorriendo la costa de la isla, navegando por el Mediterráneo, tomando el sol y realizando diversas actividades acuáticas.

La actriz peruana incluso ha compartido un carrusel en Instagram donde muestra algunas de las actividades que han realizado en familia, además de hermosas vistas del mar.

Historia de amor de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya se conocían antes de comenzar su relación romántica, la pareja mantuvo una larga amistad desde años atrás; incluso en 2023 fueron vinculados sentimentalmente, aunque en aquel momento Cayo negó que existiera una relación y aseguró que solo eran amigos.

El vínculo tomó un nuevo rumbo a inicios de 2026, después de la ruptura de Sanz con Candela Márquez, desde ese momento, Stephanie comenzó a acompañarlo en varios conciertos de su gira por Latinoamérica, especialmente en Ecuador, Colombia y Perú, y su cercanía hizo que surgieran nuevamente los rumores de romance.

La propia Stephanie explicó tiempo después que su relación no surgió de manera repentina, sino que comenzó como una amistad que se fortaleció con el tiempo. “Se demoró mucho”, contó la actriz al hablar sobre el inicio de su romance.

Finalmente, Sanz confirmó su relación con Cayo durante uno de sus conciertos en Guayaquil, Ecuador, el pasado mes de febrero, cuando se acercó a Stephanie, que estaba junto al escenario, y le robó un besos frente a todo su público.

Desde entonces, comenzaron a mostrarse cada vez más juntos hasta hacer pública su relación.