Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Alejandro Sanz protagoniza emotivo momento en el escenario con su novia

El cantante español subió a la actriz peruana Stephanie Cayo en el escenario de su concierto como parte de su gira "¿Y ahora qué?, en Nueva York

Abril 19, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg

Alejandro Sanz bailó junto a su nueva pareja y la besó frente a sus miles de fans, confirmando su relación ante el público, en medio de rumores que señalaban que estaba estrenando romance.

La escena acaparó la atención mediática tras protagonizar el romántico momento, cuando el artista la invitó al escenario para bailar y posteriormente sellar el momento con un beso.

El hecho tuvo lugar en el Barclays Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York, donde Sanz ofreció una de las presentaciones más comentadas de su tour internacional.

La pareja se encuentra actualmente en Nueva York, donde aprovecharon su estancia para continuar celebrando el cumpleaños de Cayo, quien cumplió 38 años el pasado 8 de abril.

Antes de iniciar su relación con Cayo, Alejandro Sanz fue pareja de la actriz Candela Márquez, con quien tuvo una relación de poco más de un año que concluyó el año pasado.

Alejandro Sanz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
fernanda-castillo-alfonso-herrera.jpeg
Entretenimiento
De qué trata la serie “La Casa de los Espíritus” y cuándo se estrena
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
camila fernandez.jpg
Entretenimiento
Camila Fernández es hospitalizada de emergencia
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
madonna-sabrina-carpenter.jpeg
Entretenimiento
Madonna fue la invitada especial de Sabrina Carpenter en Coachella
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cher-elijah-blue-allman-1200x675.jpg
Entretenimiento
Cher solicita la tutela legal de su hijo por problemas de salud mental
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Natalie Portman
Entretenimiento
Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años
Dos años después de su polémico divorcio con Benjamin Millepied quien le fue infiel, la actriz comienza una nueva etapa en su vida
Abril 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
coldplay-mundial.png
Entretenimiento
Coldplay se encargará del primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino confirmó que la banda británica será la encargada del espectáculo
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-miranda-juan-felipe-samper-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Juan Felipe Samper, el novio actual de Carolina Miranda, la bella protagonista de ‘Perfil falso’
La actual pareja de la estrella de la exitosa serie, posee una fructífera carrera musical
Enero 12, 2025
 · 
Laura Reyes
majo-aguilar-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Majo Aguilar presume a su nuevo novio con estas fotos
La cantante confirmó en febrero pasado su relación con Diego Bacter
Abril 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez