Alejandro Sanz protagoniza emotivo momento en el escenario con su novia

Alejandro Sanz bailó junto a su nueva pareja y la besó frente a sus miles de fans, confirmando su relación ante el público, en medio de rumores que señalaban que estaba estrenando romance.

La escena acaparó la atención mediática tras protagonizar el romántico momento, cuando el artista la invitó al escenario para bailar y posteriormente sellar el momento con un beso.

El hecho tuvo lugar en el Barclays Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York, donde Sanz ofreció una de las presentaciones más comentadas de su tour internacional.

La pareja se encuentra actualmente en Nueva York, donde aprovecharon su estancia para continuar celebrando el cumpleaños de Cayo, quien cumplió 38 años el pasado 8 de abril.

Antes de iniciar su relación con Cayo, Alejandro Sanz fue pareja de la actriz Candela Márquez, con quien tuvo una relación de poco más de un año que concluyó el año pasado.