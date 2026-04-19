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Madonna fue la invitada especial de Sabrina Carpenter en Coachella

La “reina del pop”, sorprendió al público al aparecer en el escenario como invitada durante el show de Sabrina en el festival Coachella, uno de los más importantes del mundo

Abril 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La sorpresa ocurrió durante el segundo fin de semana del festival celebrado en Indio, California, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Madonna apareció de forma sorpresiva en el escenario mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, desatando la euforia del público. Ambas artistas interpretaron juntas este tema, además de “Like a Prayer”, y una canción inédita de la cantante, en una colaboración que unió a dos generaciones del pop.

El momento fue descrito por la propia Madonna como un “circulo completo”, al recordar su participación en el mismo festival de dos décadas antes. La artista también aprovechó su intervención para destacar el poder de la música como herramienta de unión entre las personas.

La presentación formó parte del espectáculo principal de Sabrina Carpenter, quien fue una de las figuras estelares del cartel de Coachella 2026. Su show ya había destacado po la presencia de invitados especiales, pero la aparición de Madonna elevó el impacto mediático y consolidó uno de los instantes más memorables del festival.

Madonna Sabrina Carpenter Coachella
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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