Madonna fue la invitada especial de Sabrina Carpenter en Coachella

La sorpresa ocurrió durante el segundo fin de semana del festival celebrado en Indio, California, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Madonna apareció de forma sorpresiva en el escenario mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, desatando la euforia del público. Ambas artistas interpretaron juntas este tema, además de “Like a Prayer”, y una canción inédita de la cantante, en una colaboración que unió a dos generaciones del pop.

El momento fue descrito por la propia Madonna como un “circulo completo”, al recordar su participación en el mismo festival de dos décadas antes. La artista también aprovechó su intervención para destacar el poder de la música como herramienta de unión entre las personas.

La presentación formó parte del espectáculo principal de Sabrina Carpenter, quien fue una de las figuras estelares del cartel de Coachella 2026. Su show ya había destacado po la presencia de invitados especiales, pero la aparición de Madonna elevó el impacto mediático y consolidó uno de los instantes más memorables del festival.