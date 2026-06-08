Taylor Lautner anuncia que será papá y revela el sexo de su bebé

La pareja compartió en redes sociales el especial momento en el que descubrieron el sexo de su primer bebé, una noticia que rápidamente se volvió viral entre sus fans. Taylor Lautner y su esposa, Tay Lautner, están esperando una niña.

En el video, se puede ver la emotiva reacción de ambos al enterarse de que tendrán una hija. Mientras Tay se muestra conmovida hasta las lágrimas, el actor celebra con entusiasmo la noticia, dejando ver la felicidad que viven ante la llegada de su primera hija.

Además, Taylor expresó que convertirse en padre de una niña siempre había sido uno de sus mayores sueños. “Mi sueño siempre ha sido ser un papá de una niña”, escribió junto a la publicación, donde también aseguró que no puede esperar para darle la bienvenida a su pequeña.

La noticia fue recibida con mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, incluyendo algunas figuras cercanas a la saga ‘Crepúsculo’. Con este anuncio, la pareja inicia oficialmente la cuenta regresiva para la llegada de su bebé, una etapa que han compartido con gran emoción a través de sus redes sociales.