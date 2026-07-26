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De Grecia a Marruecos: 6 destinos donde se filmó ‘La Odisea’ que están llenos de historia y debes conocer

La nueva adaptación cinematográfica eligió escenarios reales que parecen salidos de la mitología, donde historia, naturaleza y antiguas civilizaciones se unen.

Julio 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
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6 destinos donde se filmó ‘La Odisea’ que están llenos de historia y debes conocer

Universal Studios

La nueva adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan llevó su producción a distintos rincones del mundo, con un rodaje en escenarios reales de Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Marruecos.

La película reunió a un elenco encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Charlize Theron como Calipso y Zendaya como Atenea.

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Los destinos donde se filmó La Odisea que deberías de visitar

Desde las costas de Grecia hasta los paisajes de Marruecos, estos seis destinos no solo fueron el escenario de la película, sino que también son sitios llenos de cultura que cualquier viajero amante de la historia debería descubrir.

Grecia

Grecia, cuna de La Odisea, fue un escenario clave para recrear el mundo de Odiseo con sus islas, ruinas y paisajes del mar Egeo conservan la esencia de los mitos de Homero, con lugares históricos como Micenas que conectan al viajero con la época de los antiguos héroes griegos.

Italia

Sicilia fue elegida para recrear el universo de La Odisea gracias a sus paisajes mediterráneos, ruinas y su conexión con los relatos de Homero, como la leyenda del cíclope Polifemo. Hoy, la isla conserva vestigios de griegos, romanos, árabes y normandos que enriquecen su historia.

Malta

Malta, con sus fortalezas, mares cristalinos y construcciones antiguas, fue un escenario ideal para recrear tierras míticas. Este archipiélago del Mediterráneo conserva más de 7 mil años de historia y huellas de culturas como la fenicia y romana.

Marruecos

Marruecos aportó paisajes exóticos a La Odisea con sus desiertos, montañas y antiguas ciudades, donde destinos como Ouarzazate, también conocida como “la puerta del desierto”, destacan por sus fortalezas de adobe y su riqueza cultural, donde conviven tradiciones bereberes, árabes y africanas.

Croacia

Croacia aportó a La Odisea sus costas de aguas turquesas, islas y ciudades medievales, además su legado romano y sus pueblos amurallados, como Dubrovnik, convierten al país en un destino lleno de historia y escenarios impresionantes.

Túnez

Túnez cerró esta ruta cinematográfica con sus paisajes de playas, desiertos y ruinas milenarias, como antigua tierra de Cartago, conserva la herencia de fenicios y romanos, convirtiéndose en un escenario ideal para historias épicas y de fantasía.

Más allá de la pantalla, los lugares donde se filmó La Odisea invitan a recorrer una parte del mundo donde los mitos se mezclan con la historia, y cada destino conserva relatos de navegantes, imperios y culturas que dejaron una huella profunda en la humanidad.

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