En 2026, ha surgido una nueva forma de viajar, se trata de una tendencia llamada Glowmads que consiste en crear un estilo de viaje que combina experiencias de lujo con el bienestar físico, mental y emocional.

Lejos del turismo acelerado con itinerarios cargados de emociones y un sin fin de actividades, este movimiento apuesta por desacelerar, cuidar de uno mismo y regresar a casa sintiéndose renovado, así que si has pensando en unas vacaciones donde el descanso sea la prioridad, esta podría ser tu mejor opción.

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¿Qué son las Glowmads? La nueva tendencia de viajes en 2026

El término Glowmads surge de la unión de las palabras glow (brillar) y nomads (nómadas). Se refiere a personas que viajan con el objetivo de mejorar su calidad de vida, priorizando el autocuidado mientras descubren nuevos lugares.

En lugar de llenar el itinerario con decenas de actividades, quienes siguen esta tendencia eligen hoteles boutique, spas, retiros de bienestar, gastronomía saludable y experiencias diseñadas para reducir el estrés y reconectar con ellos mismos.

La filosofía es sencilla: volver del viaje sintiéndose mejor física y emocionalmente que antes de partir.

¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar Getty Images

Los destinos favoritos de las Glowmads

Cada vez más personas buscan vacaciones que favorezcan su salud mental, priorizando el descanso y experiencias que les ayuden a reducir el estrés, recuperar energía y regresar realmente renovadas.

Y aunque esta forma de viajar puede adaptarse a cualquier lugar, existen destinos que destacan por su oferta de bienestar y lujo. Entre los más buscados se encuentran:

Bali, Indonesia.

Tulum y la Riviera Maya, México.

Costa Rica.

Maldivas.

Toscana, Italia.

Islas griegas.

Los Alpes suizos para retiros de montaña.

Todos ellos ofrecen una combinación de paisajes espectaculares, hoteles exclusivos, gastronomía de calidad y actividades enfocadas en el descanso y el bienestar.

Las Glowmads apuestan por viajes que combinan bienestar, belleza y experiencias culturales, demostrando que el mejor recuerdo de unas vacaciones es regresar renovado y con mayor equilibrio, en lugar de acumular destinos.

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