Revista
Síguenos en:
Travel

¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar

Viajar ya no se trata solo de descubrir nuevos destinos, la tendencia Glowmads redefine las vacaciones al combinar lujo, autocuidado y bienestar físico, mental y emocional.

Julio 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar

¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar

Getty Images

En 2026, ha surgido una nueva forma de viajar, se trata de una tendencia llamada Glowmads que consiste en crear un estilo de viaje que combina experiencias de lujo con el bienestar físico, mental y emocional.

Lejos del turismo acelerado con itinerarios cargados de emociones y un sin fin de actividades, este movimiento apuesta por desacelerar, cuidar de uno mismo y regresar a casa sintiéndose renovado, así que si has pensando en unas vacaciones donde el descanso sea la prioridad, esta podría ser tu mejor opción.

Te podría interesar: Vacaciones de película: descubre 6 destinos que conquistaron la pantalla

¿Qué son las Glowmads? La nueva tendencia de viajes en 2026

El término Glowmads surge de la unión de las palabras glow (brillar) y nomads (nómadas). Se refiere a personas que viajan con el objetivo de mejorar su calidad de vida, priorizando el autocuidado mientras descubren nuevos lugares.

En lugar de llenar el itinerario con decenas de actividades, quienes siguen esta tendencia eligen hoteles boutique, spas, retiros de bienestar, gastronomía saludable y experiencias diseñadas para reducir el estrés y reconectar con ellos mismos.

La filosofía es sencilla: volver del viaje sintiéndose mejor física y emocionalmente que antes de partir.

¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar

¿Qué son las Glowmads? La tendencia de viajes que combina lujo, autocuidado y bienestar

Getty Images

Los destinos favoritos de las Glowmads

Cada vez más personas buscan vacaciones que favorezcan su salud mental, priorizando el descanso y experiencias que les ayuden a reducir el estrés, recuperar energía y regresar realmente renovadas.

Y aunque esta forma de viajar puede adaptarse a cualquier lugar, existen destinos que destacan por su oferta de bienestar y lujo. Entre los más buscados se encuentran:

  • Bali, Indonesia.
  • Tulum y la Riviera Maya, México.
  • Costa Rica.
  • Maldivas.
  • Toscana, Italia.
  • Islas griegas.
  • Los Alpes suizos para retiros de montaña.

Todos ellos ofrecen una combinación de paisajes espectaculares, hoteles exclusivos, gastronomía de calidad y actividades enfocadas en el descanso y el bienestar.

Las Glowmads apuestan por viajes que combinan bienestar, belleza y experiencias culturales, demostrando que el mejor recuerdo de unas vacaciones es regresar renovado y con mayor equilibrio, en lugar de acumular destinos.

Te podría interesar: Los pueblos mágicos de México que parecen rincones escondidos de Europa

Lee también:
900paisajes-otono-paris-1.jpg
Lifestyle
Destinos con hermosos paisajes para disfrutar en otoño
Septiembre 21, 2020
 · 
Caras
portadaviaje.jpg
Lifestyle
¿Cómo viajar y hacer turismo con causa?
Marzo 01, 2019
 · 
Caras

viajes
Melisa Velázquez
Relacionadas
islas-malvinas-donde-estan-polemicajpeg
Travel
Qué son las Islas Malvinas y por qué desataron polémica en el Mundial 2026
Julio 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Noruega.jpg
Travel
Los destinos que el Campeonato del Mundo puso en el radar de los viajeros
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ville Souterraine: la ciudad subterránea de Montreal
Travel
El fascinante mundo bajo tierra en Montreal: la ciudad subterránea más grande del planeta
Julio 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
unnamed (39).jpg
Travel

Tres hoteles para vivir Wimbledon y disfrutar lo mejor de Londres
Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Destinos para tus vacaciones que fueron grandes escenarios de películas
Travel
Vacaciones de película: descubre 6 destinos que conquistaron la pantalla
Directores y productores eligieron estos lugares por su ambientación única para sus películas y tú puedes visitarlos en tus próximas vacaciones.
Junio 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
safaris.jpeg
Travel
Los mejores destinos para disfrutar de una de las experiencias más exclusivas del mundo
Los safaris se han consolidado como una de las experiencias turísticas más deseadas especialmente en África, donde se concentran algunos de los ecosistemas más ricos en biodiversidad
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
como-van-al-baño-los-astronautas-de-artemis.jpeg
Travel
Cuándo volverán los astronautas de Artemis II de su viaje a la Luna
La primera expedición tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años despegó el 1 de abril con una duración aproximada de diez días
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
seul-paisajes.jpeg
Travel
Por qué visitar Seúl, la capital de Corea del Sur
Se ha consolidado como uno de los destinos más fascinantes de Asia
Abril 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez