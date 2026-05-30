Revista
Síguenos en:
Travel

Los pueblos mágicos de México que parecen rincones escondidos de Europa

Estos destinos mexicanos demuestran que no hace falta cruzar el océano para encontrar paisajes y atmósferas que recuerdan a Europa.

Mayo 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Pueblos Mágicos de México que parecen europeos

Pueblos Mágicos de México que parecen europeos

Getty Images

México es famoso por sus bellas playas paradisíacas, su gastronomía y ciudades coloniales; sin embargo, también existen destinos que, entre montañas, bosques y calles empedradas, parecen sacados de una postal europea.

Algunos Pueblos Mágicos de México, recuerdan a bellos pueblos alpinos, otros evocan la elegancia mediterránea o el encanto medieval de algunas ciudades del viejo continente, y que se han convertido en joyas escondidas para quienes no desean cruzar el océano para disfrutar de esta belleza.

Pueblos Mágicos de México que parecen europeos

Estos son algunos de los Pueblos Mágicos de México que sorprenden por su atmósfera y encanto europeo.

Val’Quirico en Tlaxcala

Aunque técnicamente no es un Pueblo Mágico, Val’Quirico se ha convertido en uno de los destinos más fotografiados de México gracias a su arquitectura inspirada en la Toscana italiana. Sus callejones de piedra, balcones llenos de flores y restaurantes con terrazas crean la sensación de caminar por un pequeño pueblo europeo.

Mineral de Pozos en Guanajuato

Con ruinas antiguas, casonas coloniales y calles silenciosas, Mineral de Pozos tiene una atmósfera que recuerda a ciertos pueblos abandonados de España o Portugal, este antiguo centro minero vivió épocas de riqueza durante el Porfiriato y hoy conserva un aire nostálgico que fascina a fotógrafos y amantes de la historia, con sus hoteles bohemios y festivales culturales.

Mazamitla en Jalisco

Ubicado en la Sierra del Tigre, Mazamitla es conocido por sus cabañas de madera rodeadas de pinos y neblina, un paisaje que fácilmente podría confundirse con algún rincón de Suiza o Austria, además, durante el invierno, el clima frío y la arquitectura estilo chalet crean una experiencia completamente distinta a la imagen tradicional de México.

Cuetzalan en Puebla

Entre montañas cubiertas de niebla y cafetales, Cuetzalan conserva un aire antiguo que recuerda a pequeños pueblos medievales con sus calles empedradas, iglesias históricas y mercados tradicionales que lo convierten en uno de los lugares más mágicos del país.

Real del Monte en Hidalgo

Es un pueblo con fuerte herencia minera y una marcada influencia británica que destaca por sus casas de techos rojos, calles empedradas y su clima con neblina frecuente, que le da un aire muy parecido al de los pueblos de Inglaterra. Es un destino ideal para disfrutar de la gastronomía local, recorrer sus miradores y explorar sus tiendas tradicionales.

Cada uno de estos destinos ofrece una mezcla única entre tradición mexicana, arquitectura colonial y escenarios naturales que parecen sacados de otro continente.

Lee también:
900paisajes-otono-paris-1.jpg
Lifestyle
Destinos con hermosos paisajes para disfrutar en otoño
Septiembre 21, 2020
 · 
Caras
portadaviaje.jpg
Lifestyle
¿Cómo viajar y hacer turismo con causa?
Marzo 01, 2019
 · 
Caras

Pueblos Mágicos
Melisa Velázquez
Relacionadas
viajes-vacacionesjpeg
Travel
Destinos para conocer este verano 2026
Mayo 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Panoramic view of Québec City with the famous and iconic hotel Chateau Frontenac and the Saint Lawrence River against a clear sky
Travel
QUEBEC: el paraíso canadiense para vivir el verano como nunca
Abril 29, 2026
 · 
Caras
canada.jpeg
Travel
Vancouver: uno de los destinos más atractivos de Canadá
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
coleccion-grupo-brisas-de-destinos-con-sello-mexicano-donde-el-descanso-se-vuelve-una-experiencia-inolvidable.png
Travel
La colección de destinos (con sello mexicano) donde el descanso se vuelve una experiencia inolvidable
Abril 27, 2026
 · 
Caras
caras-travel-y-the-bicester-collection-celebran-el-arte-de-viajar-con-estilo.jpeg
Travel
Caras Travel y The Bicester Collection celebran el arte de viajar con estilo
Marzo 30, 2026
 · 
Caras
Cómo comprar boletos de avión más baratos
Travel
Cómo conseguir boletos baratos de avión: tips que sí funcionan
Descubre los trucos más efectivos para ahorrar en tus próximos vuelos
Octubre 08, 2025
 · 
Tania Franco
Las islas más secretas del Caribe que pocos conocen
Travel
Las islas más secretas del Caribe que pocos conocen
Playas vírgenes, lujo discreto y paisajes paradisíacos que te harán querer escaparte a los lugares más espectaculares y poco conocidos
Octubre 14, 2025
 · 
Tania Franco
como-van-al-baño-los-astronautas-de-artemis.jpeg
Travel
Cuándo volverán los astronautas de Artemis II de su viaje a la Luna
La primera expedición tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años despegó el 1 de abril con una duración aproximada de diez días
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez