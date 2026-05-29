Vail: 60 años de historia, lujo y aventura en un mismo lugar

Por Caleb Torres García y Camila Torre Forcén. El turismo de montaña está de moda, y no sólo en invierno, así que esta temporada de altas temperaturas te sugerimos seguir la brújula hacia el norte y subir a lo más alto de la Cordillera de las Rocallosas, en el corazón de Estados Unidos.

Sí, este verano Vail te espera con su impresionante abanico de posibilidades de gastronomía de primera, cultura y esparcimiento, en un contexto de lujo, fiesta y naturaleza de altura. Literal.Este destino del estado de Colorado es el mejor ejemplo del turismo “outdoors inmersivo” ideal para quienes buscan vivir un verano distinto y lleno de aventura, sobre todo estos meses que celebra su 60 aniversario.

Colorful Colorado

Y es que el verdor de sus alrededores, que se aprecia prácticamente desde cualquier punto de este pueblo peatonal, contrasta con el confort y moderna infraestructura del pueblo de Vail, que, con sus hoteles, restaurantes y boutiques de primer nivel, consiente a sus visitantes.

Ríos, lagos, mesetas y montañas, todo lo que se ve en esta zona es una invitación a la exploración, ya sea en lancha, Jeep o caminando, porque desde el excursionismo hasta los paseos en automotores 4x4, son una verdadera experiencia inmersiva en los bosques y senderos que abundan en la zona.

Y lo mejor es que los picnics gourmet diseñados por chefs expertos con los mejores insumos de temporada y de la región, no se limitan a las cimas de las montañas (donde los paisajes 360 son el aderezo principal), pues también se puede realizar junto a los innumerables ríos, parques y zonas verdes que rodean la villa.

Paseos en bicicleta, sesiones de yoga al aire libre, caminatas montaña arriba y demás actividades enfocadas en la salud física y mental, además de nutrición, conciertos y festivales, complementan la larga lista de actividades que se pueden realizar en este lugar.

Sin salir del hotel

Y si lo que no quieres es perder el confort y la atención de primera, están las experiencias culinarias del Four Seasons Resort and Residences Vail, como los menús degustación de temporada inspirados en Italia en Tavernetta Vail, las clases de coctelería en The Remedy o las ya famosas BBQs junto a la alberca, con las que se celebran fiestas como el Memorial Day, 4 de Julio y Día del Trabajo.

También están los Mahjong & Mocktails en Montaneros y en Landmark, un verdadero twist moderno y divertido a un juego clásico. Cada propiedad ofrece una carta personalizada de recetas de cócteles y tablas flotantes de Mahong por si quieres jugar en la alberca con vistas de la montaña, acompañado de un cóctel refrescante, ricas botanas y vasos personalizados que no son de cristal para usar en la alberca y llevarse a casa como souvenir.

Por su parte el Hotel Antlers creó un paquete especial para que las familias convivan, celebren, se relajen y celebren (se repite) el fin de cursos en su alberca al aire libre, además de los jacuzzis.

A real Summer-Long

Música en vivo en las plazas, coloridos festivales en sus calles, parques y jardines, conciertos y demás eventos culturales, hacen de Vail un destino ideal para disfrutar en verano.

Entre ellos destacan, los GoPro Mountain Games, celebrados del 4 al 7 de junio, el festival de deportes de aventura, arte y música más importante de Estados Unidos, seguido por el Clásico de Cerveza Artesanal (del 12 al 13 de junio) y el Vail Farmers’ Market & Art Show, que se lleva a cabo cada domingo, hasta principios de octubre.

Los conciertos Hot Summer Nights (gratis en el anfiteatro local), los Thursday Meadow Market, el Festival de Música Bravo!, el de Danza, el Clásico de Vinos, el Art Fest y el cada vez más fuerte Oktoberfest, te esperan para disfrutar de un verano de altura que se quedará en tu memoria por siempre y te invitará a volver cada año para generar recuerdos y experiencias divertidas y enriquecedoras.

Parte del atractivo turístico de Vail es su gran cantidad de actividades y experiencias que puedes hacer en un solo lugar, Vail se destaca por sus experiencias Gastronómicas, culturales y outdoors, para el Verano 2026.

Programas inmersivos de que sumergen en nuevas aventuras

Lujo en La Cima: un recorrido guiado en Jeep por la montaña Hornsilver que termina con un picnic gourmet preparado con ingredientes locales y vistas panorámicas que te robarán el aliento, ya que se puede ver algunas de las cadenas montañosas de Colorado.

Ruta de Renovación: una manera distinta de experimentar el bienestar donde Ride to Renewal, combina una ruta de ciclismo y una sesión yoga al aire libre rodeado de la naturaleza maravillosa que te ayuda a tener un proceso de renovación y tranquilidad completo, con aromaterapia y sound healing en escenarios naturales de Vail. Los recorridos se adaptan a cada grupo, desde paseos relajados por Vail hasta rutas más intensas para quienes buscan adrenalina, creando un espacio pensado para reconectar y renovar cuerpo y mente.

Sazonado por la Naturaleza: Seasoned by Nature logra una conexión inmersiva, sin prisas, con el entorno natural de Vail, a partir de hikes guiados entre flores silvestres, fauna de montaña y paisajes alpinos donde aprendes sobre la ecología local, finalizando con un picnic gourmet. Esta experiencia promueve

Legado, Paisajes & Destilados: tour histórico por Camp Hale y el legado de la 10ª División del Ejército de Montaña durante la 2da Guerra mundial, conocidos como “Soldados Sobre Esquís” quienes fueron los fundadores del pueblo de Vail, acompañado de una visita al Museo de Deportes Invernales y una cata de whiskey guiada en la Destilería de Whisky de Vail.

Experiencias de bienestar y cultura

Vail Healthspan – Te ayuda a Vivir Tu Mejor Vida: Vail busca mejorar la calidad de vida, no solo alargarla, poniendo como prioridad el mantener la salud física y mental no solo de los habitantes si no también de sus visitantes. Se basan en promover el ejercicio, nutrición, sueño, manejo del estrés y conexión social, con un enfoque personalizado que convierte la experiencia en Vail en un bienestar integral.

Nuevo Estudio de Arte en Vail: este nuevo atractivo que está recién inaugurado en Ford Park, es un espacio creativo donde artistas residentes trabajan e interactúan con la comunidad. Dentro de sus innovadoras experiencias, es que ofrecen talleres, clases, demostraciones, programas para jóvenes y eventos abiertos al público, además del Desafío de Arte en agosto.

La Montaña de Vail: este pueblo es muy conocido por sus deportes invernales, sin embargo la montaña tiene más actividades que el esquiar en nieve. Abre el 12 de junio con actividades de verano como bici de montaña, senderismo, rutas escénicas, oportunidad de hacer BBQ con familia o amigos, rodeado de vistas panorámicas, tirolesas, desafíos de cuerdas, hasta montaña rusa alpina. También regresa la música en vivo con Vail Summer Sessions en un ambiente alpino vibrante.

El escenario natural de grandes eventos

Vail es un escenario musical alpino donde el verano y el otoño están llenos de conciertos, festivales y eventos. La música en vivo se presenta en la base de la góndola, el anfiteatro Gerald R. Ford y en todo el pueblo, creando una experiencia cultural constante en un entorno de montaña.

GoPro Mountain Games: del 4 al 7 de junio comienza el festival que da inicio al verano en Vail, este evento reúne atletas profesionales y amateurs en más de 30 competencias de deportes de aventura como kayak, ciclismo, escalada y running, además de actividades de arte y música en vivo.

Bravo! Vail Music Festival: se celebra del 25 de junio al 6 de agosto con más de 60 conciertos y cinco orquestas internacionales, además de presentaciones de reconocidos solistas y estrenos de compositores contemporáneos.

Festival de Danza de Vail: del 31 de julio al 10 de agosto, presenta 14 espectáculos y más de 30 eventos en el valle, con compañías de danza de prestigio internacional que celebran la innovación y excelencia en este arte.

Oktoberfest de Vail: durante septiembre, transforma Vail Village y Lionshead en una celebración alpina con tradición bávara, gastronomía alemana, música en vivo, danzas folclóricas y un ambiente festivo enmarcado por las montañas.