Caras Travel y The Bicester Collection celebran el arte de viajar con estilo

En una noche donde el lujo, la inspiración y el espíritu del viaje se hicieron presentes, Caras Travel presentó su nueva edición trimestral junto a The Bicester Collection. Rodeados de amigos de la revista, invitados especiales y aliados de la industria, el evento se convirtió en un punto de encuentro para quienes entienden el viajar como un estilo de vida.

Daniela Jardón, bartender de Handshake y una de las voces que hoy están marcando la coctelería en el país, presentó de la mano de COOP Brandspirit una serie de cócteles que parten de ahí: de cómo se vive y se bebe en cada una de las ciudades donde Villages está presente.

MADRID — VERMUT TRADICIONAL

En Madrid el aperitivo aparece sin esfuerzo y con él llega el vermut. Se pide uno y la mesa se arma sola: algo de picoteo, alguien que se suma, otra ronda que llega sin anunciarse. Dos Déus Red encaja muy bien ahí por su perfil especiado, envolvente y apetitoso, de esos que acompañan la conversación y abren la tarde.

BARCELONA — VERMUT BLANCO CATALÁN

En Barcelona el plan nunca es tan rígido. Sales por algo puntual y terminas quedándote más tiempo del pensado, cambiando de calle, entrando y saliendo de lugares sin mucha prisa. Dos Déus White acompaña ese momento con un perfil herbal y fresco que enlaza perfecto con una buena aceituna. Un trago que encaja con esa forma de explorar sin rigidez.

PARÍS — LILLET RUBI SPRITZ

París se vive desde la pasión. Te sientas en un cafecito hacia la calle, pides algo ligero y de pronto llevas una hora viendo pasar gente, cruzando miradas y enamorándote de todo lo que sucede en esta ciudad. Lillet Rosé, con ese origen francés muy ligado a esa forma de disfrutar, encaja natural en ese ritmo. Este cóctel está pensado para eso: para tenerlo en la mano mientras todo lo demás sucede alrededor.

MILÁN — ITALICUS SPRITZ

Milán tiene algo muy claro: el gusto es evidente en cualquier momento. Hay un profundo orgullo por lo italiano, pero no desde la nostalgia, sino desde lo que se goza y se comparte. Italicus nace desde ese mismo lugar —bergamota, tradición, pero con una mirada actual— y por eso encaja de forma tan natural en la ciudad. Este trago acompaña ese momento donde todo se relaja un poco, pero el estilo se mantiene intacto.

LONDRES — MARTINI CLÁSICO (ARMÓNICO GIN)

Londres se vive mucho desde los interiores: barras, mesas, espacios donde el clima se queda afuera y todo pasa adentro. El Martini es algo que sabes que va a estar bien cuando está bien ejecutado. Aquí, se construye con Armónico: un perfil botánico y limpio que te invita a poner atención en los detalles —la temperatura, la dilución, el primer sorbo—, de la misma forma en que Londres se deja leer solo cuando decides mirarla con atención.