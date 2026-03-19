Alejandro Fernández presentará su marca de ropa en Fashion Week Guadalajara

Alejandro Fernández dará un nuevo paso en su carrera al incursionar en la industria de la moda con el lanzamiento de su propia marca de ropa que lleva por nombre “Arre”, la cual será presentada oficialmente durante la Volvo Fashion Week Guadalajara 2025, uno de los eventos más importantes del sector en México.

La colección refleja el estilo personal del artista, combinando elementos del western con un enfoque contemporáneo y una fuerte inspiración en la cultura mexicana. Entre las prendas destacan playeras, camisas, gorras y pantalones, muchas de ellas con frases e ilustraciones que rinden homenaje a su padre, el fallecido Vicente Fernández, lo que aporta un componente emocional y de identidad a la firma.

El lanzamiento se llevará a cabo en abril, en el marco de las pasarelas que se celebrarán del 14 al 17 de ese mes en Guadalajara. La firma formará parte del talento del tapatío que busca proyectarse a nivel internacional, y su desfile está previsto como uno de los momentos más destacados del evento.

Este emprendimiento también cuenta con la colaboración de Karla Laveaga, pareja del intérprete, quien ha participado en el desarrollo creativo de la marca. Aunque algunas prendas ya han sido comercializadas en conciertos, se espera que su presentación, marque el inicio de una expansión más amplía.