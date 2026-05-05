Kylian Mbappé rompe el silencio por sus polémicas vacaciones con Ester Expósito en Italia: “No se refleja la realidad”

Kylian Mbappé vive una situación tensa con el Real Madrid debido a su ausencia por unja lesión, pero sobre todo, por la polémica generada por sus viajes personales a Italia y París durante su recuperación.

Aunque el club autorizó los desplazamientos, han causado molestia entre la afición y dentro del vestuario, especialmente porque su estancia en Cagliari junto a su novia, Ester Expósito, que ha sido muy expuesta públicamente.

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Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia

Fue el pasado mes de marzo cuando Ester y Kylian confirmaron su relación, causando sorpresa entre los seguidores de la actriz y la afición madrileña, pero su reciente escapada a Italia es la que ha estado en el ojo público.

Cagliari fue el destino elegido por Kylian y Ester para descansar durante el fin de semana; sin embargo, no pasaron desapercibidos: rápidamente se difundieron en redes imágenes de ambos relajándose en una terraza, vestidos de blanco y disfrutando del ambiente, captados en una escena idílica bajo el sol italiano.

La pareja también disfrutó de un paseo en yate por Cerdeña, donde aprovecharon para pasar tiempo a solas, fueron vistos muy cercanos y cariñosos, bañándose y compartiendo un beso que fue captado por turistas que se encontraban en la zona.

Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia Getty Images

Las críticas a Kylian Mbappé por sus vacaciones con Ester Expósito

De acuerdo con Mundo Deportivo y otros medios europeos, las vacaciones del futbolista y la actriz está causando polémica por la exposición mediática que han tenido.

“Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari”, publicó el medio español.

Por otra parte, la afición está molesta porque Kylian debería estar descansando para recuperarse de la lesión, en lugar de estar de vacaciones con la actriz, asegurando que no toma en serio su recuperación para los siguientes partidos.

El DT merengue intentó rebajar la tensión: “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”.

Sobre la polémica por el nivel de compromiso de algunos jugadores, Arbeloa fue claro: “No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es”.

Kylian Mbappé responde a las críticas

Ante esto, el entorno del jugador respondió mediante un comunicado enviado a The Associated Press, en el que negó cualquier falta de profesionalismo: “Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin reflejar la realidad del compromiso de Kylian y el trabajo que realiza cada día por el equipo”.

Por otra parte, los aficionados están convencidos de que el jugador se está “guardando” para el Mundial.