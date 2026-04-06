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Los secretos mejor guardados Trofeo del Mundial FIFA

La historia, el valor y los detalles ocultos de la copa más deseada del planeta rumbo a México 2026

Abril 06, 2026 • 
Tania Franco
Los secretos mejor guardados Trofeo del Mundial FIFA

Instagram: FIFAWorldCup

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA no solo es uno de los símbolos más reconocibles del deporte mundial, también es una pieza única cargada de historia, diseño y exclusividad. De cara al Mundial 2026, te compartimos datos que posiblemente no conocías.

Trofeo del Mundial FIFA - dónde está rumbo al Mundial 2026

Instagram: FIFAWorldCup

El peso del trofeo

El trofeo oficial pesa 6.142 kilogramos, de los cuales aproximadamente 5.092 kg son de oro puro de 18 quilates. Su diseño representa dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra, simbolizando la unión global a través del fútbol.

Los secretos mejor guardados Trofeo del Mundial FIFA

Instagram: #FIFAWorldCup

¿Dónde se puede visitar?

El actual trofeo fue introducido en 1974, reemplazando a la Copa Jules Rimet. Desde entonces, se ha convertido en el máximo reconocimiento para cualquier selección nacional. El trofeo original no viaja permanentemente con los campeones. Se encuentra resguardado en el FIFA World Football Museum en Zúrich, Suiza, donde forma parte de una exhibición permanente.

Los secretos mejor guardados Trofeo del Mundial FIFA

Instagram: FIFAWorldCup.

¿Por qué los ganadores no pueden conservarlo?

A diferencia de lo que muchos creen, las selecciones campeonas reciben una réplica oficial, mientras que el trofeo original permanece bajo custodia de la FIFA. Además, tras cada torneo, se añade un nuevo disco en la base del trofeo con el nombre del país ganador, lo que lo convierte en una pieza viva que documenta la historia del fútbol mundial.

Los secretos mejor guardados Trofeo del Mundial FIFA

Instagram: FIFAWorldCup

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca —y con México como sede del partido inaugural en el Estadio Banorte—, el trofeo vuelve a posicionarse como el gran protagonista. Más que un objeto, representa décadas de historia, rivalidades y sueños cumplidos.

Trofeo del Mundial 2026 - la Copa FIFA

Instagram: FIFAWorldCup

Como antesala del torneo, el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) vivió un momento clave con su inauguración a través de un partido amistoso entre Portugal y México, encendiendo la expectativa global. Asistieron celebridades a este primer encuentro no solo marcó el estreno del recinto, sino que elevó aún más la emoción rumbo al Mundial 2026, consolidando a México como uno de los grandes protagonistas en el arranque de la máxima fiesta del fútbol.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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