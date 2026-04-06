Gigi Hadid rompió el silencio tras ser mencionada en los “Epstein Files”

Su nombre apareció en un intercambio de correos electrónicos de 2015, donde un interlocutor anónimo cuestionaba el éxito profesional de ella y su hermana, insinuando posibles influencias externas, lo que generó polémica en redes sociales.

Ante la presión pública, Hadid respondió a través de redes sociales, donde calificó su inclusión en dichos archivos como “perturbadora” y aseguró no haber tenido nunca relación con Epstein. “Quiero declarar de manera inequívoca que nunca he tenido ninguna afiliación con ese ser repugnante”, expresó la modelo, quien también manifestó que leer su nombre en ese contexto le provocó rechazo y malestar.

La también empresaria explicó que su silencio inicial se debió al respeto hacia las víctimas del caso, evitando desviar la atención de sus testimonios. Sin embargo, decidió pronunciarse tras recibir críticas de usuarios que cuestionaban su falta de postura pública. Asimismo, enfatizó que su carrera en el modelaje comenzó de manera independiente en 2012 y que ha sido resultado de un trabajo constante, pese a reconocer que creció en un entorno privilegiado.

De acuerdo con los documentos, la mención de Hadid no implica vínculo directo con Epstein, sino que se limita a referencias dentro de una conversación privada. La modelo reiteró que nunca conoció al financiero y sugirió que este solía atribuirse relaciones con figuras públicas para manipular a otras personas.