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Gigi Hadid rompió el silencio tras ser mencionada en los “Epstein Files”

La supermodelo respondió sobre su “relación”, con los documentos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein

Abril 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Gigi Hadid es una de las modelos mejor pagadas en el mundo

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Su nombre apareció en un intercambio de correos electrónicos de 2015, donde un interlocutor anónimo cuestionaba el éxito profesional de ella y su hermana, insinuando posibles influencias externas, lo que generó polémica en redes sociales.

Ante la presión pública, Hadid respondió a través de redes sociales, donde calificó su inclusión en dichos archivos como “perturbadora” y aseguró no haber tenido nunca relación con Epstein. “Quiero declarar de manera inequívoca que nunca he tenido ninguna afiliación con ese ser repugnante”, expresó la modelo, quien también manifestó que leer su nombre en ese contexto le provocó rechazo y malestar.

La también empresaria explicó que su silencio inicial se debió al respeto hacia las víctimas del caso, evitando desviar la atención de sus testimonios. Sin embargo, decidió pronunciarse tras recibir críticas de usuarios que cuestionaban su falta de postura pública. Asimismo, enfatizó que su carrera en el modelaje comenzó de manera independiente en 2012 y que ha sido resultado de un trabajo constante, pese a reconocer que creció en un entorno privilegiado.

De acuerdo con los documentos, la mención de Hadid no implica vínculo directo con Epstein, sino que se limita a referencias dentro de una conversación privada. La modelo reiteró que nunca conoció al financiero y sugirió que este solía atribuirse relaciones con figuras públicas para manipular a otras personas.

Gigi Hadid
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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