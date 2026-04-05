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Cuánto ganaron los astronautas de Artemis II por ir a la Luna

La misión que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo, ha despertado gran interés, no solo por su relevancia histórica, sino también por las condiciones laborales de sus tripulantes

Abril 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Los cuatro astronautas forman parte de esta expedición de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin que ello implique un pago extraordinario por el riesgo de la distancia recorrida. Contrario a lo que podía pensarse, los astronautas no reciben un pago especial por ir a la Luna, su salario se mantiene bajo el esquema regular del gobierno de Estados Unidos o de las fuerzas armadas correspondientes.

En el caso de los astronautas civiles de la NASA, sus ingresos anuales se sitúan generalmente entre 104,000 y 161,000 dólares, dependiendo de su experiencia y antigüedad, sin bonificaciones adicionales por participar en misiones espaciales.

Esto significa que, mensualmente, un astronauta de la NASA percibe aproximadamente entre 8,600 y 13,400 dólares al mes. Aquellos con mayor trayectoria pueden alcanzar promedios cercanos a los 12,600 dólares mensuales, derivados de salarios anuales alrededor de 152,000 dólares. A pesa de la exigencia de su trabajo, este ingreso corresponde a una jornada estándar de 40 horas semanales y no contempla pagos por horas extra ni por condiciones de peligro.

Artemis II
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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