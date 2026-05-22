Extienden histórica exposición de moda de la reina Isabel II hasta 2027

La muestra, originalmente programada para concluir en octubre de este año, agotó entradas pocas semanas después de su apertura y ya es considerada la exhibición más visitada en la historia de la institución.

La exposición fue inaugurada en abril como parte de las celebraciones por el centenario del nacimiento de la monarca británica y reúne más de 300 artículos pertenecientes al archivo personal de moda de Isabel II. Según el Royal Collection, se trata de “la exhibición más grande y completa”, dedicada a la moda de la reina, mostrando piezas y accesorios utilizados a lo largo de las diez décadas de su vida pública y privada.

Entre las piezas más destacadas se encuentran el vestido de coronación de 1953, el icónico vestido de novia que utilizó en 1947, conjuntos usados durante visitas de Estado y prendas informales que reflejan el estilo cotidiano de la reina. La muestra también incluye sombreros, joyería, bolsos y bocetos originales de diseñadores como Norman Hartnell y Hardy Amies, además de notas manuscritas y muestras de tela nunca antes exhibidas al público.

Uno de los principales atractivos de “Her Life in Style”, es que muchos de los objetos exhibidos aparecen por primera vez fuera e los archivos reales. De acuerdo con la organización, cerca de la mitad de las piezas no habían sido mostradas públicamente, ofreciendo una mirada inédita al papel que la moda desempeñó en la imagen institucional de Isabel II durante sus más de 70 años de reinado.

El director del Royal Collection, Tim Knox, señaló que cientos de miles de visitantes pueden recorrer el homenaje dedicado a la monarca, y que la demanda ha sido tan alta que usuarios en redes han reportado entradas agotadas durante meses y largas listas de espera para conseguir boletos.