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Dónde ver la película Dua Lipa: Live From México

La cantante británica estrenó oficialmente su película-concierto grabada durante sus presentaciones sold out en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira “Radical Optimism Tour”

Mayo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El proyecto de Dua Lipa ya está disponible y rápidamente se convirtió en tendencia entre los fans mexicanos y latinoamericanos de la artista. La producción puede verse completamente gratis a través del canal oficial de Youtube sin necesidad de pagar boletos, suscripciones o plataformas de streaming, permitiendo que seguidores de todo el mundo revivan conciertos que la cantante ofreció en la capital mexicana a finales del 2025.

“Live From México”, incluye imágenes grabadas durante los tres conciertos que Dua Lipa ofreció en el Estadio GNP Seguros, recinto en el que 65 mil fans se reunieron para corear los éxitos de la cantante. Además, la película contiene tomas aéreas, imágenes detrás del escenario, momentos previos al show y la energía del público mexicano, considerado por la propia artista como uno de los más apasionados de toda su gira internacional.

Entre los momentos más destacados del concierto aparece el inesperado dueto con Fher Olvera, vocalista de Maná, con quien interpretó “Oye mi amor”. Además de éxitos como “Training Season”, “Levitating”, “Houdini”, “Physical”, y más canciones que formaron parte del setlist oficial del tour.

El lanzamiento también viene acompañado de un álbum en vivo que recopila las canciones interpretadas durante los shows en la CDMX. El material ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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