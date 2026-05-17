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“Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini

La cantante cubano-estadounidense emocionó en Miami al interpretar junto a Laura Pausini el clásico “Víveme”.

Mayo 17, 2026 • 
Tania Franco
"Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini

Instagram: Camila Cabello.

Laura Pausini vivió una noche inolvidable en Miami al sorprender al público con la aparición especial de Camila Cabello para interpretar juntas el clásico Víveme.

El emotivo momento ocurrió durante el concierto de Pausini en el Kaseya Center como parte de su Yo Canto World Tour. Frente a miles de asistentes, Camila apareció sobre el escenario para cantar junto a una de las artistas que más admiró durante su infancia.

Horas después del show, la intérprete de Havana compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores. Revelando que años atrás soñaba con interpretar esa canción desde la intimidad de su habitación.

Recordando cuando cantaba esto en mi habitación a los 12 años, anhelándolo para siempre. La voz de una diosaaaa te quiero, un honor cantar contigo.
Camila Cabello

El momento fue especialmente significativo para los fans latinos de ambas artistas, quienes celebraron la conexión generacional entre dos voces que han marcado distintas etapas de la música en español e italiano.

Camila Cabello Laura Pausini
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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