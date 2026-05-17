VIDEO: Harry Styles conmueve con una canción de su pasado en el arranque de “Together, Together Tour 2026"

Harry Styles oficialmente comenzó una nueva etapa en su carrera con el arranque de su esperado Together, Together Tour 2026 en Ámsterdam. El ex integrante de One Direction regresó a los escenarios ante miles de fans en el Johan Cruijff Arena, desatando emoción por el inicio de una era musical completamente renovada.

Vestido con un brillante saco rojo y acompañado de una producción más íntima y emocional, Harry presentó el primer show de la gira que llega después de un largo periodo lejos de los escenarios y tras meses de rumores sobre nueva música.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando interpretó Sign of the Times, tema con el que debutó como solista en 2017. Mientras la arena se iluminaba con miles de luces, el público cantó cada palabra junto a él, creando una atmósfera emotiva que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Muchos fans describieron el momento como “mágico” y “nostálgico”, especialmente al tratarse de una canción que marcó el inicio de su carrera fuera de One Direction.