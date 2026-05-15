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Hilary Swank revela la poderosa lección de vida que aprendió gracias a sus gemelos de 3 años

Hilary Swank se convirtió en madre de gemelos a los 48 años, y reflexiona sobre cómo le ha cambiado la vida y los desafíos que enfrenta por la salud de sus hijos.

Mayo 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hilary Swank revela la poderosa lección de vida que aprendió gracias a sus gemelos de 3 años

Hilary Swank revela la poderosa lección de vida que aprendió gracias a sus gemelos de 3 años

Getty Images

Hilary Swank confesó en una reciente entrevista, que desde que se convirtió en madre de los gemelos Aya y Ohm en 2023, ha aprendido a valorar más las pequeñas cosas de la vida, pues ver la vida a través de sus pequeños de 3 años, ha sido un cambio transformador.

Más allá de querer ser una buena madre, la actriz ganadora del Óscar por ‘Million Dollar Baby’, ha comenzado una iniciativa para proteger la salud infantil, a través de productos que realmente sean saludables para los bebés y sus mamás.

¿Cómo es la maternidad de Hilary Swank?

En entrevista con la revista People, Hilary contó que observar a sus hijos descubrir el mundo la ha llevado a replantear su manera de ver las cosas y apreciar cada momento desde una nueva perspectiva.

Me gusta mucho verles aprender sobre el mundo y que me recuerden que no tienen ningún contexto previo de nada”, compartió. “Ven algo, y tenemos esta idea predispuesta de todo con lo que nos cruzamos por lo que hemos aprendido, o cómo lo hemos leído, o cómo alguien nos enseñó. Y no lo tienen. Y te hace cuestionar muchas de las cosas”.

Hilary aseguró que, aunque su agenda como madre trabajadora es muy ocupada, hace un gran esfuerzo por mantenerse presente con sus gemelos, aunque admitió que lograrlo es más difícil de lo que parece.

La lucha de Hilary Swank por la salud infantil con Healthy Baby

La actriz de 51 años también impulsa la aprobación de la Ley AB 1901 en California, una propuesta que busca obligar a los fabricantes de pañales a revelar todos los ingredientes utilizados en sus productos.

Queremos esta información porque los pañales pueden contener sustancias dañinas que pueden alterar ... las hormonas de los bebés”, explica Swank. “Pueden dañar su sistema nervioso o incluso hacerlos más susceptibles al cáncer. Pueden tener problemas reproductivos, asma o erupciones graves. Quiero decir, la lista puede seguir”.

Hilary confesó que esta necesidad de luchar por la salud de los bebés y niños, comenzó cuando estaba embarazada y se informaba sobre los productos que usaría cuando nacieran sus bebés.

Esta falta de transparencia es un problema porque los cuidadores no pueden tomar decisiones informadas sobre aquellos productos que se colocan junto a la piel de su bebé o sobre lo que llevan en su cuerpo durante los primeros años de vida”, aseguró.

Swank ya había impulsado antes la transparencia en los ingredientes de productos para la salud, el año pasado apoyó el Proyecto de Ley 646 del Senado de California, que obliga a las empresas de vitaminas prenatales a informar sobre posibles niveles de metales pesados en sus productos.

Gracias a su trabajo, el Environmental Working Group le otorgó el Premio Changemakers por su labor en la aprobación de la ley.

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