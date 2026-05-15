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Elon Musk aparece con su hijo en visita de Trump a China

El magnate tecnológico volvió a captar la atención internacional luego de aparecer acompañado de su hijo durante la visita oficial del presidente de Estados Unidos a China, donde sostuvo relaciones de alto nivel

Mayo 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La presencia de Elon Musk y del menor llamó la atención de medios y asistentes en Bejing, especialmente durante los actos protocolares en el Gran Salón del Pueblo. El niño que acompañó a Musk se llama X Æ A-XII, conocido públicamente como “Lil X”, quien tiene seis años y suele aparecer en eventos públicos junto a su padre.

El nombre del menor ha generado curiosidad por su peculiar composición, ya que cada parte tiene un significado especial explicado por su padres.

-X” representa “la variable desconocida”, un símbolo muy utilizado en matemáticas y ciencia.

-“Æ” es una letra utilizada en algunos idiomas europeos y, según Grimes, se pronuncia “ash”. Ella explicó que simboliza la inteligencia artificial, el amor y también una forma estilizada de escribir “AI”.

-“A-XII” hace referencia al avión de reconocimiento y espionaje Lockheed A-12, precursor del SR-71 Blackbird. Musk y Grimes señalaron que eligieron esa referencia porque consideran que la aeronave representa velocidad, tecnología y una visión futurista.

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Getty

Originalmente, el niño iba a llamarse X Æ A-12 pero tuvieron que modificarlo porque las leyes de California no permiten números en los nombres registrados oficialmente, por lo que reemplazaron el “12" por números romanos XII.

Durante la visita, el menor fue fotografiado usando un atuendo de estilo tradicional chino y llevando una mochila con diseño de dragón, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El menor es hijo de Elon Musk y de la cantante canadiense Grimes, cuyo nombre real es Clair Elise Boucher. La artista y el empresario iniciaron una relación en 2018, y aunque posteriormente se separaron, comparten la crianza de varios hijos.

Elon Musk
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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