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Sergio “Checo” Pérez aparece con su familia en el GP de Miami 2026

El piloto mexicano fue visto junto a su esposa Carola Martínez y su hijo Sergio Jr. previo a la Sprint del Gran Premio.

Mayo 02, 2026 • 
Tania Franco
Sergio “Checo” Pérez aparece con su familia en el GP de Miami 2026

Chris Graythen/Getty Images

Sergio “Checo” Pérez hizo una aparición familiar en el paddock del Gran Premio de Miami 2026, donde llegó acompañado de su esposa, Carola Martínez, y su hijo Sergio Pérez Jr. La pareja, que lleva más de siete años de matrimonio tras casarse en 2018, se dejó ver relajada y sonriente en uno de los fines de semana más importantes del calendario de la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez - Gran Premio de Miami 2026 - Carola Martínez, y su hijo Sergio Pérez Jr

Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Carola Martínez, con quien Checo mantiene una relación desde hace más de una década, ha sido una figura constante en su vida tanto dentro como fuera de las pistas. Juntos han formado una familia sólida, acompañándolo en distintos momentos clave de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

La presencia del piloto en el paddock de Miami no solo genera expectativa deportiva, sino también interés por su vida personal, que continúa captando la atención del público. En esta ocasión, su llegada en familia se convirtió en uno de los momentos más comentados del día previo a la actividad en pista.

Sergio “Checo” Pérez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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