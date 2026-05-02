Sergio “Checo” Pérez aparece con su familia en el GP de Miami 2026

Sergio “Checo” Pérez hizo una aparición familiar en el paddock del Gran Premio de Miami 2026, donde llegó acompañado de su esposa, Carola Martínez, y su hijo Sergio Pérez Jr. La pareja, que lleva más de siete años de matrimonio tras casarse en 2018, se dejó ver relajada y sonriente en uno de los fines de semana más importantes del calendario de la Fórmula 1.

Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Carola Martínez, con quien Checo mantiene una relación desde hace más de una década, ha sido una figura constante en su vida tanto dentro como fuera de las pistas. Juntos han formado una familia sólida, acompañándolo en distintos momentos clave de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

La presencia del piloto en el paddock de Miami no solo genera expectativa deportiva, sino también interés por su vida personal, que continúa captando la atención del público. En esta ocasión, su llegada en familia se convirtió en uno de los momentos más comentados del día previo a la actividad en pista.