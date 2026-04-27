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Gala Dinner México vs Brasil Leyendas: una noche de nostalgia, legado y encuentro entre íconos

En el marco de las experiencias que rodearon el partido México vs Brasil Leyendas, Never Say Never (NSN) reunió a cerca de 300 invitados en una exclusiva gala dinner celebrada en Hunan Artz Pedregal, uno de los espacios más sofisticados del sur de la ciudad.

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Mauricio Lobato

La velada reunió a jugadores, cuerpo técnico y directivos de ambas selecciones, así como familiares, invitados cercanos y representantes de las principales marcas patrocinadoras, en un ambiente íntimo que privilegió la convivencia y el reconocimiento mutuo entre figuras históricas del fútbol internacional.

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Como anfitrión del encuentro, NSN, promotor del partido, diseñó una experiencia que trascendió lo deportivo para convertirse en un espacio de conexión genuina entre generaciones y culturas. La elección del venue acompañó este propósito: la reconocida propuesta gastronómica de Hunan, caracterizada por su diversidad de platillos y ejecución impecable, aportó el marco ideal para una noche a la altura del evento.

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Uno de los momentos más destacados fue la subasta benéfica en la que se presentaron piezas de alto valor simbólico como jerseys autografiados, botas firmadas por Andrés Iniesta (cofundador de NSN), una obra del artista Menchaca y un balón conmemorativo del partido.

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Los jerseys firmados se consolidaron como las piezas más disputadas de la noche, elevando el entusiasmo entre los asistentes. La subasta tuvo un propósito solidario: los fondos recaudados serán destinados a Faveo, una institución de asistencia privada con más de 35 años de trayectoria en México, dedicada a transformar la vida de niñas, niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Más allá del protocolo, la cena dejó postales memorables: ver a las leyendas de México y Brasil compartiendo mesa, risas y anécdotas, en un ambiente de respeto y cercanía, fue uno de los momentos más emotivos de la velada. La calidez del encuentro hizo que muchos invitados prolongaran su estancia más allá de lo previsto, reflejando el éxito de una experiencia que logró equilibrar exclusividad, nostalgia y conexión humana.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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