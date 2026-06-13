De acuerdo con los expertos en interiorismo y diseño, el objetivo del minimalismo orgánico es diseñar espacios que transmitan bienestar, armonía y una fuerte conexión con el entorno natural, se trata de una tendencia que apuesta por la simplicidad, pero sin renunciar a la calidez.

Es así como el minimalismo orgánico crea espacios funcionales y despejados con materiales naturales, colores suaves y elementos que evocan la naturaleza, con el objetivo de crear un ambiente relajante.

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¿Cómo es el minimalismo orgánico?

El minimalismo orgánico es una tendencia de diseño de interiores que combina la simplicidad y funcionalidad del minimalismo con la calidez de los materiales naturales, pues su objetivo es crear espacios ordenados, luminosos y acogedores, utilizando elementos como madera, piedra, lino, algodón, fibras vegetales y una paleta de colores inspirada en la naturaleza.

Apuesta por una paleta de colores neutros y suaves, como blanco, beige, gris y tonos tierra, para crear ambientes tranquilos y relajantes, y también incorpora formas orgánicas y curvas en muebles y decoración, aportando fluidez, armonía y una sensación de mayor calidez en los espacios.

Las plantas también juegan un papel fundamental, ya que además de añadir color y frescura, contribuyen a reforzar la conexión con la naturaleza, uno de los pilares de esta tendencia.

Desde pequeñas macetas hasta grandes especies de interior, la vegetación se convierte en un elemento decorativo indispensable.

Minimalismo orgánico: la clave de decoración para crear espacios acogedores, elegantes y funcionales Getty Images

Tips para decorar tu hogar con la tendencia de minimalismo orgánico

El minimalismo orgánico sigue la filosofía de “menos es más”, por eso es importante priorizar piezas con significado y materiales de calidad, pues en lugar de llenar los espacios con objetos, se busca destacar aquellos elementos que aporten personalidad y funcionalidad.

Al reducir el exceso visual y rodearse de materiales naturales, los espacios se vuelven más acogedores y propicios para el descanso.

Además, su equilibrio entre elegancia, funcionalidad y calidez, ha convertido al minimalismo orgánico en una de las propuestas decorativas más populares del momento, demostrando que la simplicidad puede ser sinónimo de sofisticación y confort.