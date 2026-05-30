En un mundo donde el ritmo de la vida urbana es cada vez más acelerado y digitalizado, el diseño de interiores y la arquitectura busca conectar a las personas con la naturaleza a través de sus espacios con el diseño biofílico.

Más allá de la estética, esta tendencia de interiores busca reconectar a las personas con la naturaleza y acercarlas a un entorno más natural, sin necesidad de salir de la comodidad de su hogar ni del ritmo de la vida urbana.

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¿Qué es el diseño biofílico?

El término “biofilia” hace referencia a la afinidad innata del ser humano por la naturaleza, y bajo esta premisa, el diseño biofílico integra elementos naturales en los ambientes interiores para mejorar el bienestar físico y emocional.

La luz natural, vegetación, materiales orgánicos y formas inspiradas en la naturaleza son algunos de sus pilares fundamentales.

¿Cómo incorporar el diseño biofílico en la decoración de tu hogar?

Uno de los aspectos más importantes de esta tendencia son las plantas; sin embargo, no se trata solo del verde, sino de cuidar cada elemento para crear una atmósfera más orgánica y natural en cada uno de tus espacios.

Decoración con plantas

Las plantas ayudan a purificar el aire, reducir el estrés y generar una sensación de calma, y puedes crear desde pequeños rincones verdes hasta muros vegetales completos, la presencia de vegetación se ha convertido en un elemento central del hogar contemporáneo.

Algunas personas lo hacen en sus terrazas o balcones, y si tienen espacio, también crean pequeños jardines y hasta hortalizas donde cultivan sus propios vegetales.

Diseño biofílico: la tendencia de interiores que transforma tu hogar en un refugio conectado con la naturaleza Getty Images

La integración de la luz natural

La luz natural también juega un papel esencial en el diseño biofílico, los ventanales amplios, espacios abiertos y la reducción de barreras visuales permiten que la iluminación fluya, creando ambientes más cálidos y saludables.

Este enfoque no solo mejora la estética del espacio, sino que también influye positivamente en el estado de ánimo y la productividad de quienes habitan en el hogar. En cuanto a la luz artificial, los especialistas recomiendan olvidarte de la luz blanca e incorporar luz cálida, que además es mucho más saludable.

Materiales naturales

Otro elemento clave es el uso de materiales naturales como la madera, la piedra, el lino o el barro, ya que estos materiales aportan textura, calidez y autenticidad, alejándose de los acabados sintéticos que dominaban las tendencias del pasado reciente.

Las formas orgánicas, curvas suaves y patrones inspirados en la naturaleza también contribuyen a crear espacios más armoniosos.

Beneficios del diseño biofílico

Más allá de la apariencia, los expertos en diseño de interiores y arquitectura, coinciden en que el diseño biofílico también impacta en la forma en cómo te sientes en tu hogar, pues entre sus beneficios, pueden reducir la ansiedad, mejorar la concentración y favorecer el descanso, convirtiéndose en una respuesta directa al estrés de la vida moderna.