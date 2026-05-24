Cómo cambiar por completo tu hogar mejorando solo la iluminación

La iluminación es clave en el diseño de interiores porque no solo mejora la estética de los espacios, sino que también impacta el bienestar, el estado de ánimo y la productividad dentro de nuestros hogares.

Con pequeños cambios y sin gran inversión, es posible transformar una habitación apagada en un ambiente más cálido, acogedor y lleno de vida, solo con creatividad y atención a los detalles podrás mejorar por completo la estética de tus espacios.

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¿Cómo usar la luz para transformar los espacios de tu hogar?

Los expertos en interiorismo coinciden en que la iluminación es el “material invisible” del diseño, pues cambiarla puede hacer que una habitación pequeña parezca más amplia, que un espacio antiguo se sienta moderno o que una zona de trabajo sea más productiva.

El primer error común en muchos hogares es depender de una sola fuente de luz en el techo, esta iluminación generalmente suele ser plana y poco favorecedora, es por esta razón que los diseñadores recomiendan trabajar en capas: luz general, luz puntual y luz ambiental.

Las tres capas de la iluminación en decoración de interiores

La luz general es la base, la que ilumina todo el espacio, pero no debe ser la única, los diseñadores recomiendan también la luz puntual, que se consigue a través de lámparas de lectura o focos dirigidos a ciertas zonas.

Finalmente, la luz ambiental es la que aporta el carácter a través de tiras de LED, lámparas decorativas o puntos de luz indirecta que ayudan a suavizar el ambiente y darle mayor armonía a las habitaciones.

Cuando estas tres capas se combinan correctamente, el hogar adquiere profundidad y dinamismo, evitando la sensación de espacio plano y monótono.

¿Cómo usar la luz para transformar los espacios de tu hogar? Getty Images

La temperatura de la luz como recurso de decoración

La temperatura de la luz influye en la percepción de los espacios: las luces cálidas crean ambientes relajantes y acogedores, ideales para salas y recámaras, mientras que las luces frías favorecen la claridad y concentración, siendo más adecuadas para cocinas, baños o áreas de trabajo.

Un simple cambio de focos puede transformar por completo la atmósfera del hogar y hacerlo más placentero.