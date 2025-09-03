Los 5 platillos más exóticos de México que debes probar al menos una vez

La gastronomía mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y se distingue por su riqueza, tradición e innovación. Pero además de los tacos y tamales, existen platillos exóticos que sorprenden tanto por su sabor como por su historia.

1. Mole

El mole es uno de los platillos más representativos y complejos de México. Su preparación puede incluir hasta más de 30 ingredientes, entre chiles secos, especias, semillas, frutas y, en algunos casos, chocolate.

2. Moronga

La moronga es un embutido elaborado con sangre de cerdo sazonada con especias, hierbas y arroz. De origen europeo, fue adaptado a la cocina mexicana y hoy es común en regiones del centro y sur del país. Su sabor es fuerte y especiado, y se suele servir en tacos o acompañada de tortillas recién hechas.

3. Huauzontles

Los huauzontles son una planta prehispánica parecida a la quinoa, con tallos y ramificaciones que se preparan capeados con huevo y bañados en caldillo de jitomate. También pueden rellenarse con queso o carne. Son un platillo muy nutritivo y con un sabor ligeramente amargo, tradicional en la cocina del centro de México.

4. Chapulines

Los chapulines son saltamontes tostados con sal, ajo, chile y limón. Crujientes y llenos de sabor, son un clásico de Oaxaca y se comen en tacos, quesadillas o incluso como botana acompañada de mezcal. Además de su peculiar sabor, destacan por su alto contenido en proteína, lo que los convierte en una opción nutritiva y sostenible.

5. Escamoles

Los escamoles, o huevos de hormiga, se recolectan de las raíces del maguey y han sido consumidos desde tiempos prehispánicos. Su textura es suave y su sabor recuerda a la nuez o a la mantequilla. Generalmente se preparan con epazote y mantequilla, servidos en tacos o con guacamole. Son considerados un verdadero manjar en estados como Hidalgo y Tlaxcala.

Estos cinco platillos son una muestra de la diversidad y creatividad que caracterizan a la cocina mexicana. Más allá de lo exótico, reflejan la historia, los ingredientes autóctonos y las fusiones culturales que han hecho de México un referente gastronómico mundial.