Cojines en tendencia que le darán otra vida a tu sala

Los cojines son el accesorio perfecto para lograr un cambio inmediato en tu sala. Aportan color, textura y personalidad a cualquier espacio. Esta temporada, las tendencias apuntan a piezas con carácter que convierten tu sala en un lugar más acogedor y con estilo.

Formas y texturas que elevan lo minimalista

Los cojines en tonos neutros, con superficies bouclé o tejidos suaves, transforman un ambiente minimalista en uno mucho más acogedor. Las formas redondeadas y los relieves sutiles aportan dimensión y sofisticación, perfectos para quienes buscan un aire moderno y relajante.

Poike/Getty Images

Estampados y contrastes

Los cojines con motivos botánicos y tonos verdes intensos son ideales para darle vida a un espacio de acabados industriales. Este contraste no solo aporta frescura, también rompe con la sobriedad del concreto y convierte la sala en un rincón vibrante y lleno de estilo.

Carlina Teteris/Getty Images

Mezcla de tamaños y colores

Combinar cojines en distintas formas y dimensiones es la clave para lograr una sala con personalidad. En este espacio, los tonos mostaza, grises y beige se equilibran con el azul del sofá, creando un contraste elegante y contemporáneo. La mezcla de cojines rectangulares, cuadrados e incluso circulares aporta movimiento visual y hace que el lugar se sienta más acogedor y estilizado.

Lilas Gh/Getty Images

El secreto está en atreverse a mezclar, jugar con las proporciones y no tener miedo a contrastar. Con la elección correcta, tu sala puede pasar de ser un espacio cotidiano a convertirse en un rincón lleno de estilo y personalidad, digno de cualquier portada de diseño de interiores.