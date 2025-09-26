Suscríbete
¿Qué son los Coffee Raves? Estos son los que están en tendencia en CDMX

Las fiestas de café que cambiaron la noche por el amanecer

September 25, 2025 • 
Tania Franco
Coffee rave - CDMX

Imagina todo lo que te gusta de salir de fiesta, pero sin desvelarte ni beber alcohol. Así nacen los coffee raves. Eventos matutinos donde la protagonista no es la barra de tragos sino la máquina de espresso. En lugar de shots de tequila, se sirven cappuccinos, matcha o cold brews; en vez de pista de baile nocturna, DJs que te ponen a bailar desde temprano.

Esta escena surgió en comunidades pequeñas de Chicago y Denver, se popularizó en Los Ángeles y hoy arrasa en distintas ciudades del mundo, incluida Ciudad de México, como alternativa fresca y saludable para quienes quieren socializar, pero también cuidar su cuerpo y su agenda.

3 Coffee Raves que tienes que conocer en CDMX

Coffee Rave MX

Bajo el lema “No somos una cafetería, somos una experiencia”, Coffee Rave MX es la primera comunidad que llevó el concepto a otro nivel en CDMX. Sus sesiones combinan DJ sets en vivo, café de especialidad, drinks creativos y un ambiente donde la gente va a conectar, bailar y empezar el día con buena vibra. Más que un evento, es un club social matutino que cada vez suma más adeptos.

Minutito

Esta cafetería con personalidad se transforma de noche en un espacio acogedor estilo coffee rave, con luces cálidas, buena música y drinks creativos (café incluido). Perfecto para quienes buscan algo más íntimo y con aire clandestino.

Bondai Café

En Bondai Café encuentras música en vivo, café de especialidad y una atmósfera ideal para conocer gente nueva. Es un must para quienes quieren un toque bohemio y relajado sin perder la energía de la mañana.

Los coffee raves son la respuesta a una generación que quiere experiencias más conscientes y auténticas. Ya no se trata solo de ir de fiesta; se trata de despertar juntos, compartir un café, bailar con la luz del día y descubrir nuevas formas de conectar.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
