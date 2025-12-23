Suscríbete
Lifestyle

¡Sorprende a tus invitados! La receta perfecta y fácil de hacer para abrir una cena navideña inolvidable

Receta gourmet para una Navidad con una entrada de Bruschettas de ricotta y tomate rostizado

Diciembre 23, 2025 • 
Tania Franco
¡Sorprende a tus invitados! Entradas deliciosas para una cena navideña sofisticada

Pinkybird/Getty Images

Si buscas una entrada navideña refinada que combine sabor, presentación y practicidad, estas bruschettas de ricotta con tomate rostizado son la elección perfecta. Puedes preparar casi todo con anticipación, ideal para disfrutar la velada sin prisas.

Para el pan:

  • 12 rebanadas de pan (baguette o pan rústico).
  • ¼ de taza de aceite de oliva.
  • 2 dientes de ajo, finamente picados.
  • Sal y pimienta al gusto.

Para los tomates asados:

  • 2 tazas de tomates cherry.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 diente de ajo picado.
  • Sal y pimienta al gusto.

Para la crema de ricotta:

  • 1 taza de queso ricotta.
  • 1 diente de ajo pequeño.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • Un puñado de hojas de albahaca fresca.
  • Sal y pimienta al gusto.

El chef’s kiss:

  • Albahaca fresca.
  • Reducción de balsámico (glaze).

Preparación

  1. Prepara el pan
  2. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F).
  3. Mezcla el aceite de oliva con el ajo.
  4. Coloca las rebanadas de pan en una charola, barnízalas con la mezcla y espolvorea sal y pimienta.
  5. Hornea de 10 a 12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
  6. Asa los tomates
  7. Coloca los tomates en una charola.
  8. Añade aceite de oliva, ajo, sal y pimienta.
  9. Hornea durante 20 minutos a 200 °C (400 °F) hasta que estén suaves y caramelizados.
  10. Deja enfriar.

Prepara la crema de ricotta

  1. En una licuadora o procesador, mezcla la ricotta, ajo, aceite de oliva, albahaca, sal y pimienta.
  2. Procesa hasta obtener una textura suave y cremosa.
  3. Refrigera hasta el momento de servir.
  4. Arma las entradas
  5. Unta cada rebanada de pan con la crema de ricotta.
  6. Agrega los tomates asados por encima.
  7. Finaliza con albahaca fresca y un toque de reducción de balsámico.

Puedes preparar todos los elementos con varias horas de anticipación y armarlos justo antes de que lleguen tus invitados. El resultado es una entrada elegante, fresca y absolutamente irresistible, perfecta para abrir una cena navideña sofisticada y dejar a todos con ganas de más.

navidad Cena de Navidad
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Uñas navideñas
Belleza
Uñas blancas perfectas para Navidad
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
navidad
Arte y Cultura
Este es el árbol de Navidad iluminado más alto del mundo
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
hyatt-inclusive-collection-lujo-descanso-y-sofisticacion-para-arrancar-el-2026.jpg
Lifestyle
Lujo, descanso y sofisticación para arrancar el 2026
Diciembre 17, 2025
 · 
Caras
Navidad en Tromsø: el secreto mejor guardado del invierno en Noruega
Travel
El secreto mejor guardado de una Navidad en Noruega
Diciembre 17, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-15 at 8.04.43 PM.jpeg
Lifestyle
Las tendencias estéticas para recibir el 2026 con tu mejor versión
La Navidad ya no solo se celebra con cenas interminables, viajes de ensueño o regalos envueltos en papel dorado. En los últimos años, una nueva tendencia se abre paso entre quienes buscan comenzar el año con una transformación más profunda: regalarse una cirugía estética como acto de amor propio y renovación personal.
Diciembre 16, 2025
Este fue el lujoso menú del Banquete de los Premios Nobel 2025
Lifestyle
Este fue el lujoso menú del Banquete de los Premios Nobel 2025
Desde el Stockholm Concert Hall hasta la mesa más simbólica del planeta
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-15 at 6.52.49 PM (1).jpeg
Lifestyle
Año nuevo, imagen renovada: 7 claves para proyectar tu mejor versión en 2026
Comenzar 2026 con una imagen pública sólida es posible. La fashion stylist y consultora Karen Cobos Lima comparte 7 claves para lograrlo
Diciembre 15, 2025
CAIDA CABELLO.jpg
Lifestyle
Descubre qué es el patrón “Christmas Tree” y cómo prevenirlo
El Dr. Orozco nos habla de las causas de la caída del cabello en este mes
Diciembre 16, 2025