¡Sorprende a tus invitados! La receta perfecta y fácil de hacer para abrir una cena navideña inolvidable

Si buscas una entrada navideña refinada que combine sabor, presentación y practicidad, estas bruschettas de ricotta con tomate rostizado son la elección perfecta. Puedes preparar casi todo con anticipación, ideal para disfrutar la velada sin prisas.
Para el pan:
- 12 rebanadas de pan (baguette o pan rústico).
- ¼ de taza de aceite de oliva.
- 2 dientes de ajo, finamente picados.
- Sal y pimienta al gusto.
Para los tomates asados:
- 2 tazas de tomates cherry.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo picado.
- Sal y pimienta al gusto.
Para la crema de ricotta:
- 1 taza de queso ricotta.
- 1 diente de ajo pequeño.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Un puñado de hojas de albahaca fresca.
- Sal y pimienta al gusto.
El chef’s kiss:
- Albahaca fresca.
- Reducción de balsámico (glaze).
Preparación
- Prepara el pan
- Precalienta el horno a 200 °C (400 °F).
- Mezcla el aceite de oliva con el ajo.
- Coloca las rebanadas de pan en una charola, barnízalas con la mezcla y espolvorea sal y pimienta.
- Hornea de 10 a 12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
- Asa los tomates
- Coloca los tomates en una charola.
- Añade aceite de oliva, ajo, sal y pimienta.
- Hornea durante 20 minutos a 200 °C (400 °F) hasta que estén suaves y caramelizados.
- Deja enfriar.
Prepara la crema de ricotta
- En una licuadora o procesador, mezcla la ricotta, ajo, aceite de oliva, albahaca, sal y pimienta.
- Procesa hasta obtener una textura suave y cremosa.
- Refrigera hasta el momento de servir.
- Arma las entradas
- Unta cada rebanada de pan con la crema de ricotta.
- Agrega los tomates asados por encima.
- Finaliza con albahaca fresca y un toque de reducción de balsámico.
Puedes preparar todos los elementos con varias horas de anticipación y armarlos justo antes de que lleguen tus invitados. El resultado es una entrada elegante, fresca y absolutamente irresistible, perfecta para abrir una cena navideña sofisticada y dejar a todos con ganas de más.