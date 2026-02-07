Donovan Carrillo lidera a México con la bandera en alto en Milán-Cortina 2026

México hizo sentir su presencia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, celebrada en el emblemático Estadio San Siro, en Milán. La delegación nacional desfiló ante el mundo con la bandera tricolor en alto, en un momento cargado de emoción e identidad.

El encargado de portar el lábaro patrio fue Donovan Carrillo, quien lideró el contingente mexicano durante el desfile de las naciones. Su presencia simbolizó el esfuerzo, la perseverancia y el orgullo de representar a México en la máxima justa deportiva invernal.

La imagen de la bandera ondeando en San Siro se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, reafirmando el lugar de México en el escenario olímpico internacional y celebrando a los atletas que competirán en busca de nuevas historias de inspiración rumbo a 2026.