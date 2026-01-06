Suscríbete
“Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo de la Fórmula 1”: Checo Pérez rompe el silencio

El piloto mexicano habla de su etapa junto a Max Verstappen, la presión interna en Red Bull y su regreso a la F1 en 2026 con Cadillac

Enero 06, 2026 • 
Tania Franco
Sergio Sergio Pérez ha hecho una de las confesiones más directas y reveladoras de su carrera. En una charla con Oso Trava, el piloto mexicano habló sin filtros de lo que significó ser compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing, un periodo marcado por el éxito deportivo, pero también por una presión extrema.

Teníamos el mejor equipo… pero todo se destruyó. Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1. Muy lejos.
Sergio Pérez.

Un proyecto diseñado para Max

Checo llegó a Red Bull en 2021 plenamente consciente del rol que tendría dentro de la escudería. Según él mismo relata, la estructura estaba construida alrededor del talento del piloto neerlandés.

Yo cuando me siento la primera vez con Christian me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches. Pero este proyecto ha sido creado para Max.
Sergio Pérez.

Durante los primeros años, Pérez logró resultados importantes: victorias clave, consistencia y un papel fundamental en campeonatos de constructores. Sin embargo, la narrativa interna nunca cambió.

sergio checo perez.jpg

Todo era un problema

Uno de los momentos más reveladores de la conversación fue cuando Checo explicó que incluso rendir al nivel de Verstappen generaba tensión.

Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, también. En Red Bull todo era un problema.
Sergio Pérez.

En 2022, un coche con una distribución de peso que favorecía su estilo le permitió pelear carreras de tú a tú. En 2023, la historia se repitió al inicio de la temporada: ambos ganaban carreras y el campeonato parecía abierto. Pero con las actualizaciones técnicas, la dirección del desarrollo cambió.

O sea, ya no controlaba yo el coche. Entonces ya empieza toda esta presión. Toda esta presión que era muy dura porque, ¿quién es el culpable? El piloto.
Sergio Pérez.

Checo reconoce que esa etapa le dejó un aprendizaje profundo, especialmente en lo mental, y también una visión más clara sobre el carácter de Verstappen.

F1 Grand Prix of Austria - Practice

Mark Thompson/Getty Images

Max es un piloto súper fuerte mentalmente, tiene una confianza muy grande en él, tiene un talento impresionante, está enfocado en las carreras, en ser el mejor piloto, y es una fuerza muy grande para el equipo, es un gran líder en el equipo, y creo que lo malo también es su carácter. Cuando las cosas se le voltean, le cuesta mucho lidiar con él, como lo que pasó en Barcelona, se bloquea, tiene esa parte que yo creo que si no la tuviera no sería Max.
Sergio Pérez.

Año sabático y un nuevo comienzo con Cadillac

Tras salir de Red Bull y tomarse 2025 como año sabático, Sergio Pérez prepara su regreso a la Fórmula 1 en 2026 con un nuevo reto en el equipo Cadillac F1 Team.

Lejos de una estructura jerárquica rígida, el mexicano se suma a un proyecto en construcción, donde su experiencia será clave para el desarrollo del monoplaza y la identidad del equipo.

Para Checo, este regreso no es solo una vuelta a la parrilla, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, con mayor control de su entorno y con una perspectiva distinta tras haber vivido uno de los asientos más exigentes de la Fórmula 1.

F1 Checo Pérez Sergio “Checo” Pérez Max Verstappen
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
