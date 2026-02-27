Revista
Entretenimiento

Benny Blanco responde a las críticas que ha recibido en Jimmy Kimmel Live!

Lo que comenzó como un comentario viral terminó convirtiéndose en un momento televisivo inesperado

Febrero 27, 2026 • 
Tania Franco
Benny Blanco responde a las críticas que ha recibido en Jimmy Kimmel Live!

GETTY IMAGES

Benny Blanco respondió en Jimmy Kimmel Live! a las críticas que recibió después de que sus pies —aparentemente sucios— se volvieran tema de conversación en redes.

La polémica surgió tras el lanzamiento del podcast Friends Keep Secrets, proyecto que Blanco comparte con Lil Dicky. Sin embargo, más que hablar del estreno, muchos usuarios centraron su atención en un detalle inesperado: sus pies sucios sobre el sofá.

Primero que nada, es culpa del lugar. No es mía. Los pisos están sucios, yo tengo unos pies increíbles.
Benny Blanco.

Lo que pudo quedarse como un meme más en internet se transformó en un segmento viral en televisión nacional. Con humor y sin tomarse demasiado en serio la controversia, Benny Blanco convirtió las críticas en un espectáculo propio, demostrando que incluso los detalles más inesperados pueden dominar la conversación digital.

benny blanco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
