P!nk desmiente rumores sobre su matrimonio con Carey Hart

La cantante pidió a los medios enfocarse en noticias reales y en los logros de las mujeres, dando declaraciones tan polémicas, que apagó los comentarios de su publicación

Febrero 26, 2026 • 
Tania Franco
La cantante P!nk reaccionó con contundencia a los rumores que circularon recientemente sobre una supuesta separación de su esposo, Carey Hart. En un video sin filtros, la artista dejó claro que la información es falsa y criticó duramente a los medios que la difundieron.

Así que acabo de enterarme de que estoy separada de mi esposo. Yo no lo sabía. Gracias, People Magazine. Gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme.
P!nk

Más allá de la aclaración personal, la cantante aprovechó el momento para cuestionar las prioridades de la cobertura mediática. Invitó a los medios a poner el foco en temas de mayor relevancia social, como los archivos de Epstein, el racismo sistémico, la misoginia en el deporte y el reconocimiento al desempeño de las mujeres.

Me preguntaba, ¿también quieren decirles a nuestros hijos? Mi hija de 14 años y mi hijo de 9 tampoco lo saben. ¿O quieren hablar de noticias reales?
P!nk

P!nk también recordó uno de los hitos más importantes de su carrera reciente: su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en el primer año en que fue elegible. “¿Quieren hablar de mis logros o solo de mi supuesta caída?”, cuestionó, dejando claro su hartazgo ante la narrativa sensacionalista.

La cantante cerró su mensaje negando categóricamente la información: “Noticias falsas, no es verdad”. Aunque expresó su rechazo al término, fue clara en su postura y pidió a los medios “hacerlo mejor”.

