Hailey Bieber donó una cuantiosa cantidad a la familia de Eric Dane

Hailey Bieber donó a la campaña GoFundMe para apoyar a la familia de Eric Dane después de su muerte a los 53 años. Fueron 20,000 dólares que destinó para ayudar a las hijas del actor.

La modelo de 29 años, se encuentra entre la lista de famosos que han contribuido silenciosamente a la recaudación de fondos creada por amigos cercanos del actor, después de perder la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Entre otros donantes se encuentra Brad Falchuk, quien aportó 10,000 dólares, y Guy Oseary y Dana Walden, quienes donaron 5,000 dólares cada uno.

La campaña de recaudación se lanzó poco después de la muerte de Eric Dane e inciialmente estableció un objetivo de 250,000 dólares. Al momento de esta publicación, las donaciones han superado los 300 mil dólares.

El creador de Euphoria, Sam Levinson, hizo la donación más grande hasta la fecha, aportando 27,000 dólares.

El actor Eric Dane, conocido mundialmente como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció el 19 de febrero a los 53 años tras una batalla de 10 meses contra la enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025. El actor pasó sus últimos días rodeado de su familia y amigos en Los Ángeles.

Eric tuvo dos hijas, con su esposa, la también actriz Rebecca Gayheart. Billie Beatrice de 15 años y Georgia Geraldine de 14 años.