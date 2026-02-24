Revista
Entretenimiento

Hailey Bieber donó una cuantiosa cantidad a la familia de Eric Dane

La esposa de Justin Bieber se sumó a la recaudación de fondos tras la muerte del actor

Febrero 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
hailey-bieber-donacion-familia-eric-dane.jpg

Getty

Hailey Bieber donó a la campaña GoFundMe para apoyar a la familia de Eric Dane después de su muerte a los 53 años. Fueron 20,000 dólares que destinó para ayudar a las hijas del actor.

La modelo de 29 años, se encuentra entre la lista de famosos que han contribuido silenciosamente a la recaudación de fondos creada por amigos cercanos del actor, después de perder la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Entre otros donantes se encuentra Brad Falchuk, quien aportó 10,000 dólares, y Guy Oseary y Dana Walden, quienes donaron 5,000 dólares cada uno.

La campaña de recaudación se lanzó poco después de la muerte de Eric Dane e inciialmente estableció un objetivo de 250,000 dólares. Al momento de esta publicación, las donaciones han superado los 300 mil dólares.

El creador de Euphoria, Sam Levinson, hizo la donación más grande hasta la fecha, aportando 27,000 dólares.

El actor Eric Dane, conocido mundialmente como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció el 19 de febrero a los 53 años tras una batalla de 10 meses contra la enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025. El actor pasó sus últimos días rodeado de su familia y amigos en Los Ángeles.

Eric tuvo dos hijas, con su esposa, la también actriz Rebecca Gayheart. Billie Beatrice de 15 años y Georgia Geraldine de 14 años.

Hailey Bieber Eric Dane
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
nick-reiner.jpeg
Entretenimiento
Nick Reiner se declara no culpable de los asesinatos de sus padres
Febrero 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron y el elenco de "56 Days"
Entretenimiento
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron, protagonistas de “56 Days”
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
La crisis que marcó el matrimonio de David y Victoria Beckham en Madrid
Entretenimiento
¿Quién es Rebecca Loos? La asistente que puso en peligro al matrimonio Beckham
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
angelica-vale-separacion-otto-padronjpg
Entretenimiento
A un año, Angélica Vale habla de su separación de Otto Padrón
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
emmanuel-hospitalizado.jpg
Entretenimiento
Por qué hospitalizaron a Emmanuel previo a su concierto en Morelos
El cantante tuvo una fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Jardines de México
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
PREMIOS-BAFTA-GANADORES.jpeg
Entretenimiento
Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026
Se celebró la edición 79 de los premios en el Royal Festival Hall de Londres, una de las galas más importantes, organizada por la British Academy of Film and Television Arts, presentada por el actor Alan Cumming, que reconoció lo mejor del cine estrenado en 2025
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-concierto.jpg
Entretenimiento
Robbie Williams anuncia concierto en CDMX en octubre
El cantante británico volverá a la ciudad para interpretar sus clásicos y su amplio repertorio de más de tres décadas de carrera
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película "Breakfast at Tiffany’s"
Entretenimiento
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película “Breakfast at Tiffany’s”
El proyecto lleva casi una década en desarrollo y explorará el proceso creativo detrás del clásico cinematográfico
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco