Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película “Breakfast at Tiffany’s”

De acuerdo con información publicada por Deadline, el proyecto lleva cerca de diez años en desarrollo y estará enfocado en el proceso creativo detrás del icónico filme de 1961, que consolidó a Hepburn como un referente absoluto de estilo y elegancia en Hollywood. La cinta será producida por Imagine Entertainment y Case Study Films, con guion de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el inicio de rodaje ni la fecha de estreno.

Es después de casi 10 años de desarrollo y de toda una vida de admiración y cariño por Audrey que finalmente puedo compartir esto. Honrada y eufórica no alcanzan a expresar cómo me siento… Lily Collins.

Collins compartió la noticia en sus redes sociales, expresando que el proyecto representa para ella “una vida entera de admiración” hacia Hepburn, dejando claro el peso emocional que tiene asumir uno de los papeles más emblemáticos del cine clásico.

Instagram. Lily Collins.

¿Las pistas siempre estuvieron ahí?

En retrospectiva, nada parece casual. A lo largo de los años, Lily Collins compartió en distintas ocasiones su admiración por Audrey Hepburn, recreando su estética, evocando su estilo y nombrándola como una de sus mayores inspiraciones.

Instagram: Lily Collins

Hoy, con la confirmación de que la interpretará en la nueva película sobre Breakfast at Tiffany’s, esas imágenes y homenajes se leen como pistas silenciosas de un sueño que llevaba años gestándose.