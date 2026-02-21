Maná gana importante premio con Carín León en los Premios Lo Nuestro 2026

Maná fue reconocido con el premio a “Canción del Año – Pop/Rock” en Premio Lo Nuestro, galardón que recibió junto a Carín León por su interpretación de “Vivir Sin Aire”.

Este reconocimiento celebra no solo la permanencia de uno de los temas más emblemáticos en la historia del pop/rock en español, sino también la fuerza de una colaboración que unió a dos figuras clave de distintas generaciones de la música mexicana.

La nueva versión de “Vivir Sin Aire” logró conectar con audiencias actuales sin perder la esencia que convirtió a la canción en un clásico atemporal. La fusión de la identidad sonora de Maná con la potencia interpretativa de Carín León reafirma el impacto y la evolución constante del repertorio de la banda.

Con este galardón, Maná continúa ampliando su legado dentro de la música latina, demostrando que su catálogo sigue marcando pauta y trascendiendo fronteras. El premio obtenido anoche se suma a una trayectoria distinguida por múltiples reconocimientos internacionales, giras históricas y una conexión profunda con el público alrededor del mundo.