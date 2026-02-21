Revista
Maná gana importante premio con Carín León en los Premios Lo Nuestro 2026

La colaboración entre dos generaciones de la música mexicana reafirma la vigencia de un himno del pop/rock en español.

Febrero 21, 2026 
Diana Laura Sánchez
mana-retira-colaboracion-con-nicky-jam.jpg

Maná fue reconocido con el premio a “Canción del Año – Pop/Rock” en Premio Lo Nuestro, galardón que recibió junto a Carín León por su interpretación de “Vivir Sin Aire”.

Este reconocimiento celebra no solo la permanencia de uno de los temas más emblemáticos en la historia del pop/rock en español, sino también la fuerza de una colaboración que unió a dos figuras clave de distintas generaciones de la música mexicana.

La nueva versión de “Vivir Sin Aire” logró conectar con audiencias actuales sin perder la esencia que convirtió a la canción en un clásico atemporal. La fusión de la identidad sonora de Maná con la potencia interpretativa de Carín León reafirma el impacto y la evolución constante del repertorio de la banda.

FOTO0446.jpg.jpg

Con este galardón, Maná continúa ampliando su legado dentro de la música latina, demostrando que su catálogo sigue marcando pauta y trascendiendo fronteras. El premio obtenido anoche se suma a una trayectoria distinguida por múltiples reconocimientos internacionales, giras históricas y una conexión profunda con el público alrededor del mundo.

