Laura Pausini estrena “Mariposa Tecknicolor”, de su álbum Yo Canto 2

Laura Pausini continúa revelando los adelantos de Yo Canto 2, uno de los proyectos más significativos de su carrera. Hoy estrena “Mariposa Tecknicolor”, una vibrante reinterpretación de una de las canciones más emblemáticas del rock y pop latino de los años 90.

Originalmente compuesta e interpretada por Fito Páez en 1994, “Mariposa Tecknicolor” se convirtió en un himno generacional. Con arreglos y producción a cargo de Laura Pausini y Paolo Carta, la canción conserva su espíritu rock-pop, ahora matizado por la potencia y la profundidad vocal que han definido la trayectoria de la artista italiana.

“Esta canción es mi homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez (¡quien, además, celebra su cumpleaños el 13 de marzo!). Fito ha sido siempre uno de mis cantautores de rock latino favoritos, y esta canción de 1994 es un verdadero himno de esperanza y una hermosa metáfora de transformación. La amo profundamente porque evoca amor, libertad, valentía y ese deseo tan humano de transformarnos, de renacer. Mi repertorio más conocido en español quizá aún no les ha mostrado mi lado más rockero… por eso elegí esta canción. Y espero de corazón que les guste, tanto como espero que le guste a Fito”, expresó Laura.

El lanzamiento llega acompañado de un impactante video conceptualizado por la propia Laura Pausini, dirigido por Gaetano Morbioli y filmado en Roma, Italia, reforzando la dimensión artística y visual de esta nueva etapa.

“Mariposa Tecknicolor” se suma a los sencillos previamente estrenados “Mi Historia Entre Tus Dedos” y “Eso y Más”, junto a Yami Safdie, todos incluidos en Yo Canto 2.

El álbum representa un homenaje íntimo a las canciones, artistas y países que han marcado profundamente su vida y su carrera. Aunque no compone los temas, Laura los hace suyos desde la interpretación, encontrando en cada uno una parte de su historia personal.

“Decidí hacer este álbum con mucho amor y como homenaje a las canciones que amo cantar, a los artistas, compositores y países que han marcado mi vida y mi carrera”, expresó Laura.

Yo Canto 2 incluirá canciones icónicas entre ellas “Bachata Rosa”, “Livin’ La Vida Loca” (Versión Spanglish), “Oye Mi Canto”, “Antología”, “No Soy Una Señora”, entre otros clásicos que han trascendido generaciones y fronteras.

El proyecto estará disponible en edición estándar (18 canciones) y en edición deluxe, que incluirá tres temas adicionales. También podrá adquirirse en CD estándar, CD deluxe (incluida edición limitada firmada), doble vinilo estándar transparente y doble vinilo deluxe en color blanco (también en edición limitada firmada).

Días después del lanzamiento del álbum, el 27 de marzo, Laura iniciará su esperado Yo Canto World Tour 2026/2027. Por primera vez en su trayectoria, la artista arrancará una gira mundial fuera de Italia, con España como punto de partida. Pamplona será la primera ciudad en recibir el espectáculo, seguida por Valencia, Tenerife, Madrid y Barcelona.

La gira continuará por Latinoamérica, con paradas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos y Canadá, con presentaciones en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, San José, Chicago, Toronto y Nueva York.

En otoño de 2026 será el turno de Italia y las principales ciudades europeas. En febrero de 2027, el tour llegará a Brasil y regresará a Italia con una serie de conciertos en estadios, seguido de una nueva etapa indoor en Italia y Europa hasta finales de 2027.