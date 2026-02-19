Revista
Quién es Chloé Zhao, la directora que está cambiando la historia del cine

La directora, guionista y productora de cine que sigue haciendo historia en Hollywood y en los premios, este año siendo la única mujer nominada al Oscar a Mejor Dirección

Chloé Zhao es una directora, guionista y productora de cine china-estadounidense que ha marcado historia en Hollywood y en los premios de la Academia. Este año es la única mujer nominada para la categoría de Mejor Dirección por su película Hamnet.

Zhao ganó el Oscar a Mejor Dirección por Nomadland en 2021, película que además se llevó el premio a Mejor Película. Con este triunfo se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar el Oscar a Mejor Director, después de Kathryn Bigelow, quien fue la primera mujer en lograrlo en 2010 con The Hurt Locker.

Este año volvió a recibir una nominación al Oscar como Mejor Directora por Hamnet, siendo la única mujer nominada dentro de esa categoría, y una de las pocas cineastas en recibir dos nominaciones de este tipo en su carrera.

Pero, ¿quién es Chloé Zhao y cómo comenzó su carrera como directora?

Chloé nació en Beijing, China en 1982, y pasó parte de su adolescencia estudiando en Inglaterra y después en Estados Unidos. Primero cursó Ciencias Políticas en Mount Holyoke College, lo que contribuyó a ampliar su sensibilidad social y narrativa. Más tarde decidió dedicarse a la creación cinematográfica, y estudió producción y dirección de cine en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU), donde desarrolló sus primeras ideas como cineasta.

Zhao escribió, dirigió y produjo varios cortometrajes que empezaron a mostrar su voz propia y su interés por personajes íntimos y situaciones humanas reales. Durante su etapa como estudiante de tesis en NYU terminó su primer largometraje, Songs My Brothers Taught Me, el cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2015 y fue seleccionado para la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes, marcando ahí su entrada internacional al circuito del cine independiente.

Tras ese debut, su segundo largometraje fue The Rider (2017), que también fue bien recibido por la crítica y consolidó su reputación como cineasta serio con una voz fuerte y distintiva. A partir de ahí, su carrera ha seguido creciendo con Nomadland (2020), con el que ganó su primer Oscar a Mejor Dirección, y otros proyectos de gran visibilidad como Eternals (2021) y Hamnet (2025).

