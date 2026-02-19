Bad Bunny protagonizará “Puerto Rico”, el nuevo drama dirigido por Residente y Alejandro González Iñárritu

El ídolo Bad Bunny volverá a la pantalla grande como protagonista de “Puerto Rico”, un drama que reunirá a un elenco internacional encabezado por Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. El proyecto ha generado grandes expectativas entre el público gracias a la combinación de talento latino y figuras ya consolidadas dentro de Hollywood.

En cuanto a la trayectoria de actor de Benito, mejor conocido como Bad Bunny, ha participado en producciones como Bullet Train, Cassandro y la serie Narcos: Mexico. Con este nuevo proyecto, “Puerto Rico”, asumiría uno de los papeles más ambiciosos de su carrera cinematográfica hasta ahora.

La película marcará el debut de Residente como director, quien da el salto del escenario al cine con una historia dramática ambientada en la isla. La producción estará a cargo del reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar y responsable de títulos como Birdman y The Revenant.

Aunque los detalles de la trama de la película siguen sin ser revelados, se sabe que la película explorará temáticas sociales y culturales vinculadas a la isla, Puerto Rico, tratando de abarcar una narrativa intensa y muy del director. Se sabe que el rodaje comenzará este año, con afán de terminar y estar entre los nombres importantes en el circuito de festivales internacionales.

