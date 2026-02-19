Revista
Entretenimiento

Bad Bunny protagonizará “Puerto Rico”, el nuevo drama dirigido por Residente y Alejandro González Iñárritu

El filme reunirá a Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem, bajo la producción de Alejandro González Iñárritu.

Febrero 19, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Bad-Bunny-a-la-pantalla-grande.png

El ídolo Bad Bunny volverá a la pantalla grande como protagonista de “Puerto Rico”, un drama que reunirá a un elenco internacional encabezado por Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. El proyecto ha generado grandes expectativas entre el público gracias a la combinación de talento latino y figuras ya consolidadas dentro de Hollywood.

En cuanto a la trayectoria de actor de Benito, mejor conocido como Bad Bunny, ha participado en producciones como Bullet Train, Cassandro y la serie Narcos: Mexico. Con este nuevo proyecto, “Puerto Rico”, asumiría uno de los papeles más ambiciosos de su carrera cinematográfica hasta ahora.

La película marcará el debut de Residente como director, quien da el salto del escenario al cine con una historia dramática ambientada en la isla. La producción estará a cargo del reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar y responsable de títulos como Birdman y The Revenant.

Aunque los detalles de la trama de la película siguen sin ser revelados, se sabe que la película explorará temáticas sociales y culturales vinculadas a la isla, Puerto Rico, tratando de abarcar una narrativa intensa y muy del director. Se sabe que el rodaje comenzará este año, con afán de terminar y estar entre los nombres importantes en el circuito de festivales internacionales.

Bad Bunny
Camila Torre Forcén
Relacionadas
Carlos Rivera confiesa cómo enfrentó la muerte de su padre y por qué buscó ayuda profesional
Entretenimiento
Carlos Rivera confiesa cómo enfrentó la muerte de su padre y por qué buscó ayuda profesional
Febrero 18, 2026
 · 
Tania Franco
jacob-elordi-quemadura
Entretenimiento
Jacob Elordi explica por qué no usa redes sociales
Febrero 18, 2026
 · 
Tania Franco
Vuelve-Hannah-Montanna.png
Entretenimiento
Hannah Montana vuelve: Miley Cyrus enciende la nostalgia a 20 años de su mayo hit
Febrero 18, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”
Entretenimiento
Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
Serie-Tell-Me-Lies-basada-en-hechos-reales.jpeg
Entretenimiento
¿La serie “Tell Me Lies” está basada en una historia real? La verdad detrás del drama romántico
La serie que retrata una relación tóxica y adictiva no es completamente ficticia, hay una inspiración muy personal, lo que la hace sentir sorprendentemente real.
Febrero 17, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
cumbres-borrascosas-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
Las 5 más grandes diferencias entre el libro y la película de Cumbres Borrascosas
La nueva adaptación transforma la estructura, los personajes y el sentido original de la novela de Emily Brontë
Febrero 17, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
¿Quién es Christian Lee Hutson? El esposo de Maya Hawke, actriz de "Stranger Things"
Entretenimiento
¿Quién es Christian Lee Hutson? El esposo de Maya Hawke, actriz de “Stranger Things”
La boda que este 14 de febrero incluyó al cast de Stranger Things y grandes nombres de Hollywood, en Nueva York
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco