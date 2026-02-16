Este 14 de febrero, en pleno San Valentín, Maya Hawke y Christian Lee Hutson se casaron en una ceremonia íntima en Nueva York, rodeados de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados destacaron los famosos padres de la novia: Uma Thurman y su exesposo Ethan Hawke, confirmando el perfil discreto pero profundamente artístico del enlace.

¿Quién es Christian Lee Hutson?

Christian Lee Hutson es un cantautor y músico estadounidense de 35 años, reconocido dentro de la escena indie folk y alternativa. Nacido en Kansas City y radicado en Los Ángeles, ha construido una carrera sólida y respetada lejos del ruido mediático, con un estilo íntimo, letras introspectivas y una fuerte sensibilidad narrativa.

Soy muy afortunada de conocer a este tipo, Christian Lee Hutson. Es un poeta, un genio musical, que está anunciando su tercer álbum y el mejor de todo Maya Hawke.

Cuenta con varios álbumes aclamados por la crítica y ha trabajado estrechamente con figuras clave del indie contemporáneo, lo que lo ha posicionado como un nombre de culto dentro del folk moderno, más valorado por la industria y los melómanos que por el mainstream.

Su historia con Maya Hawke

Antes de convertirse en pareja, Maya Hawke y Christian Lee Hutson fueron amigos y colaboradores musicales, vínculo que con el tiempo evolucionó hacia una relación sentimental. Desde su primera aparición pública como pareja, ambos han mantenido un perfil bajo, apostando por la privacidad y el respeto mutuo por sus carreras creativas.

Hoy, su matrimonio confirma una historia de amor que nació lejos de los reflectores, uniendo música, cine y sensibilidad artística en una de las bodas más comentadas —y elegantes— del año.