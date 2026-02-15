Revista
Entretenimiento

Paul Anthony interpretará a John F.Kennedy Jr. en la nueva serie

El proyecto que explorará la vida del hijo del expresidente se centrará en la construcción de la figura de Kennedy Jr. en la cultura estadounidense

Febrero 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
paul-anthony.jpeg

Paul Anthony se enfrentará al reto de darle vida a Kennedy Jr, quien destacó no solo por su apellido, sino por ser un editor y abogado influyente en la década de 1990. Su papel como figura mediática definió su vida pública.

Su relación con Carolyn Bessette Kennedy, que capturó la atención de los medios fue central en su vida. Los diseños de moda, las salidas y los momentos íntimos de la pareja fueron documentados, convirtiéndose en un constante interés para la prensa.

Su trágica muerte en un accidente aéreo en 1999 marcó un punto de inflexión en su familia. La terrible noticia fue cubierta por medios internacionales, marcando un momento que muchos recuerdan como el cierre de una era en la cultura estadounidense.

La serie busca contextualizar la vida de Kennedy Jr. en un ambiente contemporáneo, permitiendo al público entender su impacto y relevancia más allá de su herencia familiar.

La nueva serie Love Story, creada por Ryan Murphy para FX, revivirá su romance con Carolyn, el cual fue uno de los más icónicos de los noventa.

John F. Kennedy Jr
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
bad-bunny-super-bowl-2026.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny tuvo una cena romántica con su ex Gabriela Berlingeri
Febrero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City
Entretenimiento
¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City
Febrero 14, 2026
 · 
Tania Franco
Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio
Entretenimiento
Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio
Febrero 14, 2026
 · 
Tania Franco
David-y-Victoria-Beckham-parejas-iconicas.png
Entretenimiento
10 parejas que fueron y algunas siguen siendo icónicas por su historia de amor
Febrero 13, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
fatima-bosch-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch habla de su supuesta renuncia a la corona de Miss Universo 2026
La reina de belleza respondió a quienes aseguran que podría abandonar el título de la mujer más bella del mundo
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Además del salario y el reto físico de estar dentro del traje, el proceso de selección es uno de los más solicitados en el mundo
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
About-Time.jpg
Entretenimiento
Las 30 mejores películas románticas que nos hacen creer en el amor
Aquí te dejamos nuestra lista de películas que nos hacen creer en el amor. Tus must watch para este 14 de febrero
Febrero 12, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado se sometió a 5 cirugías
Entretenimiento
Yadhira Carrillo responde por qué no se ha divorciado de Juan Collado
La actriz se separó del abogado, sin embargo, contó que todavía no ha firmado el divorcio
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez