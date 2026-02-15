Paul Anthony interpretará a John F.Kennedy Jr. en la nueva serie

Paul Anthony se enfrentará al reto de darle vida a Kennedy Jr, quien destacó no solo por su apellido, sino por ser un editor y abogado influyente en la década de 1990. Su papel como figura mediática definió su vida pública.

Su relación con Carolyn Bessette Kennedy, que capturó la atención de los medios fue central en su vida. Los diseños de moda, las salidas y los momentos íntimos de la pareja fueron documentados, convirtiéndose en un constante interés para la prensa.

Su trágica muerte en un accidente aéreo en 1999 marcó un punto de inflexión en su familia. La terrible noticia fue cubierta por medios internacionales, marcando un momento que muchos recuerdan como el cierre de una era en la cultura estadounidense.

La serie busca contextualizar la vida de Kennedy Jr. en un ambiente contemporáneo, permitiendo al público entender su impacto y relevancia más allá de su herencia familiar.

La nueva serie Love Story, creada por Ryan Murphy para FX, revivirá su romance con Carolyn, el cual fue uno de los más icónicos de los noventa.